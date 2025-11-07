Hỗ trợ khẩn cấp 80 tỷ đồng cho 3 tỉnh khắc phục hậu quả bão số 13

Phó Thủ tướng Hồ Đức Phớc vừa ký Quyết định số 2451 của Thủ tướng về việc hỗ trợ khẩn cấp kinh phí cho các tỉnh Quảng Ngãi, Gia Lai và Đắk Lắk khắc phục hậu quả do cơn bão số 13.

Theo đó, Thủ tướng quyết định hỗ trợ 80 tỷ đồng từ nguồn dự phòng ngân sách trung ương năm 2025 cho 3 địa phương khắc phục thiệt hại do mưa lũ gây ra và sớm ổn định đời sống người dân sau mưa lũ.

Làng chài Nhơn Hải (Gia Lai) tan hoang sau khi bão Kalmaegi quét qua (Ảnh: Nam Anh).

Quyết định nêu rõ tỉnh Quảng Ngãi được hỗ trợ 20 tỷ đồng, tỉnh Gia Lai 30 tỷ đồng và tỉnh Đắk Lắk 30 tỷ đồng. Bộ Tài chính chịu trách nhiệm về các nội dung, số liệu báo cáo và đề xuất, kiến nghị, đảm bảo theo đúng quy định của pháp luật.

Thủ tướng giao chính quyền các địa phương chịu trách nhiệm quản lý, sử dụng số kinh phí bổ sung trên, bảo đảm đúng quy định của pháp luật về ngân sách nhà nước, bảo đảm đúng mục đích sử dụng, đúng đối tượng, công khai, minh bạch, không để thất thoát, tiêu cực.