Thống nhất hướng đưa đào tạo bác sĩ nội trú vào hệ thống giáo dục quốc dân

Nội dung này được đề cập trong báo cáo Bộ Y tế gửi đại biểu Quốc hội dự kiến tiếp thu, giải trình ý kiến của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội; ý kiến thẩm tra của Ủy ban Văn hóa và Xã hội, ý kiến của các đại biểu Quốc hội về Dự thảo Nghị quyết của Quốc hội về một số cơ chế, chính sách đột phá cho công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân.

Nội dung này được thảo luận tại Quốc hội trong phiên làm việc sáng 2/12, đồng thời được tường thuật, phát thanh trực tiếp để cử tri và nhân dân cả nước theo dõi.

Việc đào tạo chuyên sâu đặc thù trong lĩnh vực sức khỏe cũng là nội dung có nhiều ý kiến tranh luận trong phiên thảo luận dự án Luật Giáo dục đại học sửa đổi hôm 20/11.

Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Tri Thức phát biểu tại phiên thảo luận (Ảnh: Hồng Phong).

Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Tri Thức nhấn mạnh “Lực lượng nội trú là tinh hoa của tinh hoa trong ngành y, nếu xem đây như đào tạo chứng chỉ hành nghề là hoàn toàn không chính xác”.

Ông Thức đề nghị bổ sung thêm quy định "Bộ Y tế là cơ quan đầu mối chịu trách nhiệm trước Chính phủ thực hiện các nội dung, nhiệm vụ quản lý Nhà nước về đào tạo chuyên sâu đặc thù trình độ sau đại học thuộc hệ thống giáo dục quốc dân trong lĩnh vực khoa học sức khỏe".

Đại biểu Trần Khánh Thu (Hưng Yên) cũng cho rằng việc chưa công nhận các văn bằng đào tạo sau đại học của lĩnh vực sức khỏe trong hệ thống văn bằng đào tạo quốc dân là điều khiến cán bộ ngành y rất trăn trở và cũng là điều không công bằng.

Trước thực tế các văn bằng đào tạo bác sĩ nội trú, bác sĩ chuyên khoa I và II chưa thuộc hệ thống giáo dục quốc dân, nữ đại biểu kiến nghị bổ sung văn bằng đào tạo sau đại học lĩnh vực sức khỏe vào hệ thống văn bằng quốc dân để hơn 40.000 cán bộ y tế có đủ cơ sở pháp lý công nhận cho văn bằng đã được đào tạo và hướng tới các quy định chuẩn quốc tế.

Thường trực Ủy ban Văn hóa và Xã hội đề nghị không quy định nội dung về đào tạo chuyên sâu đặc thù trong lĩnh vực sức khỏe tại dự thảo Nghị quyết và đề nghị Bộ Y tế phối hợp với Bộ Giáo dục và Đào tạo để nghiên cứu quy định phù hợp, thống nhất tại dự án Luật Giáo dục đại học (sửa đổi).

Định hướng được Ủy ban nhấn mạnh là xác định đào tạo chuyên khoa, đào tạo chuyên sâu là một loại hình đào tạo đặc thù trong lĩnh vực sức khỏe theo đúng tinh thần của Nghị quyết số 72.

Trong quá trình xây dựng dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục và Luật Giáo dục đại học (sửa đổi), Bộ Y tế có nhiều văn bản tham gia góp ý gửi Bộ Giáo dục và Đào tạo (cơ quan chủ trì soạn thảo) đề nghị bổ sung quy định về đào tạo chuyên sâu đặc thù trình độ sau đại học lĩnh vực sức khỏe do Bộ Y tế quản lý nhưng chưa được xem xét, tiếp thu ý kiến.

Bộ Y tế cho biết lần này, nội dung trên đã được các đơn vị thống nhất tiếp thu theo hướng: Đào tạo chuyên khoa đặc thù trong lĩnh vực sức khỏe được công nhận trong hệ thống giáo dục quốc dân, hệ sau đại học, không phải là đào tạo thạc sĩ, tiến sĩ và do Bộ Y tế quản lý.

Nhân viên y tế làm việc tại khoa Cấp cứu, một bệnh viện công ở TPHCM (Ảnh: Hoàng Lê).

Trong phiên thảo luận tổ về dự thảo nghị quyết một số cơ chế, chính sách đột phá cho công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân, có ý kiến đề nghị công nhận văn bằng chuyên khoa tương đương trình độ sau đại học, thạc sĩ, tiến sĩ trong lĩnh vực sức khỏe do Bộ Y tế quản lý, vì hiện nay bác sĩ nội trú, chuyên khoa I, chuyên khoa II chưa được công nhận trong hệ thống văn bằng quốc gia, gây vướng mắc trong xếp lương, thăng hạng và phát triển nhân lực kỹ thuật cao.

Bộ Y tế cho biết cơ quan này đang tích cực phối hợp với Bộ Giáo dục và Đào tạo để chỉnh lý, đưa nội dung đào tạo chuyên sâu đặc thù trình độ sau đại học thuộc hệ thống giáo dục quốc dân trong lĩnh vực sức khỏe do Bộ Y tế quản lý vào các dự thảo Luật liên quan giáo dục.