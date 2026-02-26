Tổng Bí thư Tô Lâm: "Phố mới xây đến đâu ùn tắc, ngập lụt đến đấy"

Sáng 26/2, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam TP Hà Nội tổ chức hội nghị tiếp xúc giữa cử tri với người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI gồm Tổng Bí thư Tô Lâm và 4 người ứng cử tại đơn vị bầu cử số 1 TP Hà Nội.

Đơn vị bầu cử số 1 TP Hà Nội gồm các phường Hoàn Kiếm, Cửa Nam, Đống Đa, Kim Liên, Ô Chợ Dừa, Láng, Văn Miếu - Quốc Tử Giám, Giảng Võ, Ba Đình, Ngọc Hà.

Tạo sự bình đẳng trong giáo dục, không ai bị bỏ lại phía sau

Tại hội nghị, trao đổi với cử tri về công tác giáo dục đào tạo, Tổng Bí thư Tô Lâm nhấn mạnh giáo dục đào tạo được xác định là quốc sách hàng đầu, là đột phá chiến lược với con người, quyết định trực tiếp đến chất lượng nguồn nhân lực và tương lai phát triển đất nước.

Đây không phải nhiệm vụ riêng của ngành giáo dục mà là nhiệm vụ của cả hệ thống chính trị và toàn xã hội, theo Tổng Bí thư.

Tổng Bí thư Tô Lâm và các ứng viên ứng cử tại đơn vị bầu cử số 1 TP Hà Nội (Ảnh: Mạnh Quân).

Tổng Bí thư cho biết Nghị quyết 71 của Bộ Chính trị yêu cầu đổi mới giáo dục căn bản, toàn diện và thực chất, chấm dứt tình trạng hình thức và làm nửa vời. Quốc hội đã thông qua Nghị quyết 248 về cơ chế chính sách đặc thù đột phá phát triển giáo dục đào tạo, sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Giáo dục, Luật Giáo dục đại học và đã ban hành Nghị quyết 249 về chương trình mục tiêu quốc gia hiện đại hóa giáo dục giai đoạn 2026-2035.

Cùng với đó, Bộ Chính trị cũng đã tích cực triển khai những chính sách mới như xây dựng các trường tiểu học và trung học cơ sở liên cấp nội trú cho các xã biên giới đất liền, hỗ trợ bữa ăn trưa cho học sinh tiểu học, xây dựng các trường học STEM để học và hành gắn liền với nhau..., Tổng Bí thư nói, đồng thời nhấn mạnh mục tiêu là tạo sự bình đẳng trong giáo dục, không ai bị bỏ lại phía sau.

Tổng Bí thư Tô Lâm cho biết rất trăn trở về công tác giáo dục đào tạo và sẽ lãnh đạo, chỉ đạo công tác giáo dục phải đạt ba yêu cầu.

Thứ nhất là tiếp tục hoàn thiện thể chế pháp luật, cơ chế chính sách để đổi mới giáo dục đồng bộ, ổn định lâu dài.

Thứ hai là tổ chức thực hiện nghiêm túc, hiệu quả, không để gánh nặng đổi mới giáo dục lên giáo viên, học sinh và phụ huynh mà phải giảm tải.

Thứ ba là đảm bảo công bằng trong tiếp cận giáo dục, ưu tiên mạnh cho vùng khó khăn, dân tộc thiểu số.

Tổng Bí thư Tô Lâm phát biểu tại hội nghị (Ảnh: Mạnh Quân).

Riêng với ngành giáo dục của Hà Nội, Tổng Bí thư cho biết yêu cầu phải cao hơn, thủ đô là nơi đã có truyền thống về giáo dục và đào tạo, phải tiếp tục duy trì.

Tổng Bí thư nhấn mạnh yêu cầu tại Hà Nội, tất cả học sinh phải được đến trường. Phải xóa bỏ những rào cản về hộ khẩu, giảm tải áp lực thi cử, giảm các kỳ thi không cần thiết.

"Thi là để loại bớt học sinh, học sinh không được vào trường thì bố mẹ lại phải đi lo, thu xếp để các cháu được vào trường", Tổng Bí thư nêu thực tế và cho rằng đây là tạo áp lực cho các phụ huynh và học sinh, phải khắc phục tình trạng này.

Tổng Bí thư cũng yêu cầu các địa phương, xã phường phải nắm chắc dân số để chủ động chuẩn bị đủ trường lớp, đủ giáo viên cho năm học mới.

Cùng với đó, Người đứng đầu Đảng cũng hoan nghênh việc Hà Nội đi đầu thực hiện miễn học phí, hỗ trợ cho học sinh bữa ăn trưa. "Nhà trường không chỉ học chữ mà phải học làm người, bồi dưỡng âm nhạc, hội họa, thể thao, vui chơi giải trí để phát triển toàn diện chứ không phải chỉ nhồi nhét, chỉ có học chữ...", Tổng Bí thư nói.

Người đứng đầu Đảng cho biết đến năm 2045, khi đất nước trở thành nước phát triển có thu nhập cao, thế hệ sinh ra năm nay sẽ là chủ nhân tương lai. Vì vậy, ngay từ bây giờ phải tập trung bồi dưỡng dinh dưỡng, trí tuệ, thể chất và văn minh cho nguồn nhân lực này.

"Mục tiêu cuối cùng là phải chất lượng thật. Làm sao để thầy cô yên tâm dạy học, học sinh học tốt hơn, gia đình bớt lo lắng hơn, qua đó chuẩn bị nguồn nhân lực đủ năng lực, đạo đức và bản lĩnh để xây dựng đất nước, xây dựng thủ đô trong giai đoạn phát triển mới", Tổng Bí thư nêu rõ.

Chuyển mạnh từ tư duy ứng phó sang tư duy kiến tạo và phòng ngừa từ sớm, từ xa

Về bảo vệ môi trường, Tổng Bí thư cho biết tại Hà Nội thời gian gần đây đã có những chuyển biến tích cực, nhân dân có thể nhìn thấy rõ. Văn kiện Đại hội lần thứ XIV của Đảng xác định bảo vệ môi trường là nhiệm vụ trung tâm, ngang hàng với phát triển kinh tế và đảm bảo an sinh xã hội.

Theo Tổng Bí thư, cách tiếp cận hiện nay là chuyển mạnh từ tư duy ứng phó sang tư duy kiến tạo và phòng ngừa từ sớm, từ xa.

Nhắc lại cuộc làm việc với Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội hôm 29 Tết (đêm giao thừa), Tổng Bí thư cho biết hơn 100 năm trước người Pháp đã quy hoạch Hà Nội, khu phố cổ không có ùn tắc giao thông hay ngập lụt... đến bây giờ vẫn thấy tốt.

"Bây giờ phố mới xây thế nào mà xây đến đâu ùn tắc đến đấy, xây đến đâu ngập lụt đến đấy? Đây là bài toán về quy hoạch. Chúng ta không giải quyết đồng bộ về quy hoạch, về môi trường nên phải hứng chịu hậu quả, bây giờ khắc phục rất vất vả", Tổng Bí thư nói và nhấn mạnh phải có quy hoạch tốt và phải có tầm nhìn dài hạn.

Giải quyết vấn đề môi trường không phải khẩu hiệu mà là yêu cầu bắt buộc trong mọi quyết sách phát triển của đất nước, của thành phố, theo Tổng Bí thư.

Tổng Bí thư Tô Lâm xem danh sách niêm yết những người ứng cử đại biểu Quốc hội tại đơn vị bầu cử số 1 TP Hà Nội (Ảnh: Mạnh Quân).

Với trách nhiệm của người đứng đầu Đảng và đại biểu Quốc hội, Tổng Bí thư cho biết xác định rõ ba trọng tâm hành động.

Thứ nhất là tiếp tục hoàn thiện chính sách pháp luật về bảo vệ môi trường theo hướng thúc đẩy chuyển đổi xanh, kinh tế tuần hoàn, công khai thông tin để nhân dân tham gia giám sát, pháp luật phải nghiêm minh, đủ sức răn đe, để ngăn chặn ô nhiễm từ gốc chứ không chỉ xử lý khi vi phạm xảy ra.

Từ thực tế, Tổng Bí thư cho biết rất mừng vì thấy Hà Nội sẽ có nhiều công viên cây xanh ngay trong nội đô thành phố, ngay trong phố cổ, ngay ở bờ hồ chứ không phải chỗ nào có đất trống là để xây nhà.

Theo Tổng Bí thư, vấn đề môi trường của Hà Nội mới chỉ giải quyết được vấn đề rác thô hàng ngày, mà cũng mới chỉ được 15%, còn nhiều vấn đề như nước thải, không khí và nhiều vấn đề ô nhiễm môi trường khác chưa được quan tâm xử lý nhiều năm nay.

Về ô nhiễm không khí, Tổng Bí thư cho rằng không thể để tivi cứ hàng ngày nói ô nhiễm không khí Thủ đô Hà Nội vào loại xấu và cực xấu, như thế thì bệnh tật rất nhiều. "Thế thì làm sao mà xây đủ được bệnh viện để giải quyết được vấn đề bệnh tật của người dân. Phải giải quyết những vấn đề này", Tổng Bí thư yêu cầu.

Thứ hai là phải tăng cường kỷ luật kỷ cương trong thực thi pháp luật. Theo Tổng Bí thư, nơi nào để xảy ra ô nhiễm nghiêm trọng kéo dài phải làm rõ trách nhiệm người đứng đầu, xử lý nghiêm không có vùng cấm. "Dân bức xúc lắm. Lụt lội như thế, ô nhiễm như thế thì phải xử lý", Tổng Bí thư nêu rõ.

Tổng Bí thư Tô Lâm và 4 người ứng cử đại biểu Quốc hội tại đơn vị bầu cử số 1 TP Hà Nội (Ảnh: Mạnh Quân).

Thứ ba là phải đặt người dân ở trung tâm của chính sách môi trường. Tổng Bí thư nêu rõ bảo vệ môi trường trước hết là bảo vệ sức khỏe, đời sống của nhân dân, nhất là những nhóm yếu thế như người già, các cháu thiếu nhi, phụ nữ, những người ốm đau, bệnh tật... không thể để người dân phải chống chịu trong một môi trường ô nhiễm, bệnh tật như vậy.

"Tôi cũng muốn nhấn mạnh bảo vệ môi trường không chỉ là trách nhiệm của Nhà nước mà là trách nhiệm của mỗi doanh nghiệp, mỗi người dân. Khi môi trường được bảo vệ, chất lượng sống được nâng cao thì đó là nền tảng của phát triển bền vững", Tổng Bí thư nói.

Cùng với đó, người đứng đầu Đảng nhấn mạnh bảo vệ môi trường hôm nay là bảo vệ tương lai của con cháu chúng ta mai sau. Đây không chỉ là cam kết chính sách mà còn là cam kết chính trị trước nhân dân, trước cử tri của cả nước, nhiệm vụ này rất quan trọng.