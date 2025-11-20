“Bác sĩ nội trú là tinh hoa ngành y, sao lại xem như chứng chỉ hành nghề?”

Nội dung về đào tạo chuyên khoa và nội trú trong lĩnh vực giáo dục sức khỏe là vấn đề được đại biểu Quốc hội Nguyễn Tri Thức (Thứ trưởng Bộ Y tế) dành toàn bộ thời gian trong bài phát biểu để góp ý, trong phiên thảo luận về dự án Luật Giáo dục đại học sửa đổi, chiều 20/11.

Trước phiên thảo luận, Bộ Giáo dục và Đào tạo (cơ quan chủ trì soạn thảo luật) đã có báo cáo số 2028 gửi các đại biểu Quốc hội tiếp thu, giải trình các ý kiến về dự thảo Luật Giáo dục đại học sửa đổi.

"Bộ Y tế không rảnh để giành việc"

Song khi đọc xong báo cáo này, Thứ trưởng Bộ Y tế nói ông “rất buồn”. “Những giải trình về bác sĩ chuyên khoa I, chuyên khoa II và bác sĩ nội trú hoàn toàn không đúng. Tôi rất muốn gặp anh chị nào chấp bút giải trình này. Khi giải trình về bác sĩ chuyên khoa I, chuyên khoa II và nội trú thì xem như học chứng chỉ hành nghề, trong khi đây là những tinh hoa, những trí thức rất lớn của ngành y”, ông Thức nhấn mạnh.

Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Tri Thức phát biểu tại phiên thảo luận (Ảnh: Hồng Phong).

Ông cho biết sau khi tốt nghiệp, bác sĩ sẽ gần như chia làm hai nhóm tương đối. Nhóm đầu tiên đi vào hướng giảng dạy ở các trường đại học, sẽ học thiên về thạc sĩ, tiến sĩ. Nhóm thứ hai làm việc ở các bệnh viện, học thực hành, sẽ học chuyên khoa I, chuyên khoa II và nội trú.

“Lực lượng nội trú là tinh hoa của tinh hoa trong ngành y nên nếu xem đây như đào tạo chứng chỉ hành nghề là hoàn toàn không chính xác, Thứ trưởng Bộ Y tế nêu quan điểm.

“Tôi rất buồn. Tất cả giáo dục trong ngành y gọi là ngành khoa học thực hành, luôn luôn phải gắn liền với bệnh viện. Tôi rất mong Quốc hội xem xét và lưu ý rằng giáo dục lĩnh vực sức khỏe phải do Bộ Y tế quản lý. Bộ Y tế không rảnh để đi giành việc, nhưng nếu dự luật được thông qua thì nghiễm nhiên là giáo dục sức khỏe là do Bộ Giáo dục quản lý, kể cả chương trình giáo dục sức khỏe cũng do Bộ trưởng Bộ Giáo dục phê duyệt. Điều này rất đáng lo ngại”, Thứ trưởng Bộ Y tế nói.

Theo ông, tất cả góp ý của đại biểu ngành y tế “không có một ý kiến nào được tiếp thu”.

Thứ trưởng Bộ Y tế cho rằng đây là những vấn đề hệ trọng của ngành y trong tương lai, vì không thể đào tạo ra một bác sĩ mà tách rời khỏi bệnh viện được.

Phiên thảo luận tại Quốc hội chiều 20/11 (Ảnh: Hồng Phong).

“Sinh viên y khoa phải gắn liền bệnh viện ngay từ năm thứ hai. Người bác sĩ phải xem bệnh nhân là ông thầy lớn nhất của đời mình chứ không phải quyển sách. Sinh viên nào càng ôm sách thì ra trường càng yếu tay nghề, còn sinh viên nào lăn lộn, trực, thực tập, theo thầy dạy học thực hành thì em đó sẽ rất giỏi trong tương lai”, vị đại biểu ngành y nêu thực tế.

Ông đề nghị bổ sung thêm trong dự thảo Luật "Bộ Y tế là cơ quan đầu mối chịu trách nhiệm trước Chính phủ thực hiện các nội dung, nhiệm vụ quản lý Nhà nước về đào tạo chuyên sâu đặc thù trình độ sau đại học thuộc hệ thống giáo dục quốc dân trong lĩnh vực khoa học sức khỏe".

Đào tạo bác sĩ nội trú không nhằm cấp văn bằng học thuật mới

Trong báo cáo số 2028 gửi đại biểu Quốc hội giải trình, tiếp thu ý kiến về dự án Luật Giáo dục đại học (sửa đổi), Bộ Giáo dục và Đào tạo đã thể hiện quan điểm trước ý kiến đề nghị “đào tạo chuyên sâu đặc thù trình độ sau đại học thuộc hệ thống giáo dục quốc dân trong lĩnh vực sức khỏe do Bộ Y tế quản lý”.

Bộ Giáo dục cho rằng các chương trình đào tạo bác sĩ nội trú, chuyên khoa I, chuyên khoa II là đào tạo - hành nghề, nhằm mục tiêu tích lũy năng lực thực hành nghề nghiệp và công nhận chuyên khoa, không phải là chương trình đào tạo học thuật để cấp văn bằng học thuật của trình độ đào tạo (thạc sĩ, tiến sĩ) tuân thủ các quy định về đào tạo.

Các đại biểu Quốc hội dự kỳ họp thứ 10 (Ảnh: Hồng Phong).

Chuẩn đầu ra của các chương trình đào tạo này không phải là kết quả nghiên cứu hay đào tạo học thuật cấp văn bằng trong khung cơ cấu hệ thống giáo dục quốc dân, Khung trình độ quốc gia mà hướng tới đào tạo kỹ năng hành nghề chuyên khoa theo chuyên ngành y tế.

Nghị quyết số 72 của Bộ Chính trị quy định “thực hiện đào tạo chuyên sâu đặc thù trình độ sau đại học trong lĩnh vực sức khỏe do Bộ Y tế quản lý”, nhưng Bộ Giáo dục cho rằng các chương trình đào tạo bác sĩ nội trú, chuyên khoa I, chuyên khoa II… là đào tạo nghề nghiệp chuyên môn sau đại học, do Bộ Y tế thống nhất quản lý về nội dung chuyên môn, chuẩn năng lực và thẩm định cơ sở thực hành, không nhằm cấp văn bằng học thuật mới.

Bộ Y tế cũng không là cơ quan quản lý Nhà nước về hệ thống văn bằng quốc dân.

Theo Bộ Giáo dục, việc quy đổi hoàn toàn chương trình đào tạo trên như một bậc trình độ sau đại học trong Khung trình độ quốc gia sẽ phá vỡ tính thống nhất của hệ thống trình độ và học vị, ý nghĩa học thuật của văn bằng thạc sĩ, tiến sĩ, đồng thời gây khó khăn cho việc công nhận văn bằng, chuyển đổi tín chỉ và công nhận lẫn nhau trong môi trường giáo dục quốc tế.

Nếu chuyển các chương trình đào tạo chuyên sâu trong y học sang hệ thống giáo dục sau đại học thuộc giáo dục quốc dân, việc kiểm định và đánh giá có nguy cơ tách rời môi trường hành nghề thực tiễn, dẫn đến suy giảm tính chuyên nghiệp, hiệu quả đào tạo và tiềm ẩn rủi ro.