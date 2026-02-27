Điều động Bộ trưởng Nguyễn Kim Sơn về Ban Chính sách, chiến lược Trung ương

Chiều 27/2, Ban Chính sách, chiến lược Trung ương tổ chức Hội nghị triển khai quyết định của Bộ Chính trị về việc điều động, phân công, bổ nhiệm nhân sự giữ chức Phó trưởng Ban.

Theo quyết định của Bộ Chính trị, Bộ trưởng Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Kim Sơn và Phó Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Nguyễn Sỹ Hiệp được điều động, phân công, bổ nhiệm giữ chức Phó trưởng Ban Chính sách, chiến lược Trung ương.

Trưởng Ban Chính sách, chiến lược Trung ương Nguyễn Thanh Nghị trao quyết định của Bộ Chính trị cho ông Nguyễn Kim Sơn (Ảnh: Thành Trung).

Trưởng Ban Chính sách, chiến lược Trung ương Nguyễn Thanh Nghị nhấn mạnh hội nghị trao quyết định này là sự kiện quan trọng về công tác cán bộ của Ban, thể hiện sự quan tâm của Bộ Chính trị, Ban Bí thư với việc kiện toàn nhân lực lãnh đạo của Ban trong bối cảnh Ban đang thực hiện nhiều nhiệm vụ quan trọng.

Ông Nguyễn Thanh Nghị chúc mừng các nhân sự đã được Bộ Chính trị, điều động, phân công, bổ nhiệm giữ chức Phó trưởng Ban Chính sách, chiến lược Trung ương, đồng thời nhấn mạnh đây là những cán bộ có bản lĩnh chính trị vững vàng, có năng lực nghiên cứu, có kinh nghiệm thực tiễn phong phú.

Ông mong muốn hai tân Phó trưởng Ban sẽ tiếp cận nhanh với công việc, phát huy kinh nghiệm thực tiễn công tác, năng lực, sở trường của mình đóng góp vào mục tiêu chung; đoàn kết, chung tay gắn bó cùng tập thể lãnh đạo, cán bộ Ban Chính sách, chiến lược Trung ương thực hiện tốt các nhiệm vụ được giao.

Trưởng Ban Chính sách, chiến lược Trung ương Nguyễn Thanh Nghị trao quyết định của Bộ Chính trị cho ông Nguyễn Sỹ Hiệp (Ảnh: Thành Trung).

Phát biểu nhận nhiệm vụ, tân Phó trưởng Ban Chính sách, chiến lược Trung ương Nguyễn Kim Sơn bày tỏ vinh dự được Bộ Chính trị quan tâm điều động giữ chức vụ này.

Ông khẳng định sẽ luôn nỗ lực hết sức mình, sẵn sàng thực hiện các nhiệm vụ được giao, tiếp cận công việc nhanh, phát huy sở trường, kinh nghiệm của mình trong công tác

Tân Phó trưởng Ban Chính sách, chiến lược Trung ương Nguyễn Sỹ Hiệp cũng chia sẻ vinh dự khi nhận nhiệm vụ mới, đồng thời cam kết luôn nỗ lực phấn đấu, cầu thị, hoàn thiện bản thân, tiếp cận nhanh nhất công việc được giao để đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của Ban.

Lãnh đạo Ban Chính sách, chiến lược Trung ương tặng hoa chúc mừng 2 tân Phó trưởng Ban (Ảnh: Thành Trung).

Ban Chính sách, chiến lược Trung ương là cơ quan tham mưu, giúp việc của Ban Chấp hành Trung ương Đảng, trực tiếp và thường xuyên là Bộ Chính trị, Ban Bí thư trong việc lãnh đạo, chỉ đạo về phát triển kinh tế - xã hội.

Ban cũng có nhiệm vụ định hướng xây dựng và hoàn thiện thể chế kinh tế, hoạch định đường lối, chủ trương, chính sách, chiến lược, biện pháp lớn, quan trọng về kinh tế - xã hội.

Với lần kiện toàn này, Ban Chính sách, chiến lược Trung ương gồm 11 lãnh đạo, Trưởng Ban là ông Nguyễn Thanh Nghị.

10 Phó trưởng Ban gồm các ông, bà: Thái Thanh Quý, Nguyễn Thúy Anh, Nguyễn Kim Sơn, Nguyễn Sỹ Hiệp, Nguyễn Hoàng Anh, Nguyễn Anh Tuấn, Nguyễn Duy Hưng, Nguyễn Thế Mạnh, Nguyễn Đức Hiển và Nguyễn Đức Trung.