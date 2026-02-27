Ông Hoàng Xuân Chiến và 3 tướng quân đội thôi chức Thứ trưởng Bộ Quốc phòng

Thủ tướng Phạm Minh Chính đã ký các quyết định thôi giữ chức vụ Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, Phó Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam với 5 Thượng tướng quân đội.

Thượng tướng Hoàng Xuân Chiến thôi giữ chức Thứ trưởng Bộ Quốc phòng từ 1/3 (Ảnh: Nguyễn Hải).

Cụ thể, tại các Quyết định 343, 347, 348 và 349, Thủ tướng quyết định 4 Thượng tướng: Hoàng Xuân Chiến, Lê Huy Vịnh, Võ Minh Lương và Vũ Hải Sản, thôi giữ chức Thứ trưởng Bộ Quốc phòng.

Các nhân sự này sẽ nghỉ công tác kể từ ngày 1/3.

Quyết định số 346 nêu rõ Thượng tướng Huỳnh Chiến Thắng thôi giữ chức Phó Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam. Thượng tướng Thắng cũng sẽ nghỉ công tác từ ngày 1/3.