Đề xuất miễn học phí, trả lương cho bác sĩ nội trú

Đề xuất này được đại biểu Quốc hội Huỳnh Thị Phúc (TPHCM) đưa ra khi góp ý vào dự thảo Luật Giáo dục Đại học sửa đổi, trong phiên thảo luận chiều 20/11.

Đối với đào tạo bác sĩ nội trú, nữ đại biểu đề nghị bổ sung vào dự thảo luật theo hướng “chương trình đào tạo bác sĩ nội trú là chương trình đào tạo sau đại học đặc thù trong lĩnh vực sức khỏe sẽ do các trường đại học y khoa đủ điều kiện thực hiện”.

Người được tuyển chọn sẽ được đào tạo tập trung tại các bệnh viện có giảng viên hướng dẫn, được giám sát và đánh giá năng lực thực hành định kỳ.

Đại biểu Quốc hội Huỳnh Thị Phúc (Ảnh: Hồng Phong).

Cùng với đó, đại biểu Phúc đề nghị quy định Nhà nước có chính sách miễn học phí cho đối tượng học bác sĩ nội trú và cho họ hưởng các chính sách bao gồm lương, phụ cấp học, bảo hiểm nghề nghiệp và ưu tiên tuyển dụng trong hệ thống y tế công lập.

Lý do, theo bà Phúc, trước đây chính sách này đã được thực hiện và ở nhiều quốc gia hiện nay, bác sĩ nội trú cũng không phải đóng học phí, được trả lương, được hưởng bảo hiểm, có quyền lợi và trách nhiệm rõ ràng.

“Việc này nhằm đào tạo, nuôi dưỡng nguồn lực chuyên khoa chuyên sâu, không chỉ là sự động viên mà cần phải quan tâm xây dựng từ chính sách cụ thể, rõ ràng”, nữ đại biểu nêu quan điểm.

Cũng trong dự thảo luật, đại biểu Huỳnh Thị Phúc đề nghị quy định “quản lý đào tạo y tế giao cho ngành y tế”, trong đó thẩm quyền về thẩm định, phê duyệt chương trình đào tạo khối ngành sức khỏe giao cho Bộ Y tế chủ trì.

Quy định này nhằm đảm bảo tính chuyên sâu, chuyên ngành và đảm bảo chất lượng đào tạo từ đầu. Còn Bộ Giáo dục và Đạo tạo sẽ có vai trò phối hợp chặt chẽ, là một thành phần trong hội đồng thẩm định, phê duyệt chương trình đào tạo y khoa, để có một hệ thống đào tạo y khoa chuẩn chỉnh, chặt chẽ.

Một điều khiến nữ đại biểu TPHCM băn khoăn là việc dự thảo luật chưa có quy định về việc xác nhận công nhận đối với đào tạo bác sĩ chuyên khoa I, chuyên khoa II và bác sĩ nội trú. Trong khi thực tiễn, đào tạo bác sĩ chuyên khoa I, II và nội trú là hình thức đào tạo sau đại học với đặc thù riêng có của khối lĩnh vực ngành y sức khỏe.

Vì thế, đại biểu Huỳnh Thị Phúc đề nghị xem xét, bổ sung vào dự thảo luật nội dung liên quan đến đào tạo nguồn nhân lực y tế, trong đó có đào tạo chuyên khoa chuyên sâu.

Để không có khoảng trống về mặt pháp lý, luật cần công nhận chính thức hình thức đào tạo bác sĩ chuyên khoa I, chuyên khoa II và bác sĩ nội trú, theo lời bà Phúc.

Phiên thảo luận tại Quốc hội chiều 20/11 (Ảnh: Hồng Phong).

Đại biểu nhấn mạnh bác sĩ nội trú là chương trình chỉ dành cho các bác sĩ vừa tốt nghiệp hệ chính quy với chuyên ngành y, chỉ được dự thi một lần duy nhất ngay sau khi tốt nghiệp đại học.

Đây là một trong những phương thức đào tạo chuyên gia giỏi, chuyên gia đầu ngành, nhân tài của ngành y tế với thời gian thực học và thực hành ít nhất 9 năm, trong đó 6 năm học đại học và 3 năm chuyên sâu.

“Thời gian đó là cả thanh xuân của mỗi bác sĩ nội trú, với việc trải qua rất nhiều kỳ thi khắt khe, nghiên cứu, tham gia trực tiếp vào hoạt động khám chữa bệnh tại các cơ sở y tế, với thời gian làm việc trung bình từ 60 đến 64 giờ mỗi tuần”, nữ đại biểu chia sẻ.

Từ những thực tế đã nêu, bà Phúc đề nghị công nhận chính thức văn bằng bác sĩ chuyên khoa I, chuyên khoa II và bác sĩ nội trú trong hệ thống giáo dục đại học.

Đồng thời, bà đề nghị bổ sung quy định “các loại hình đào tạo đặc thù sau đại học trong lĩnh vực sức khỏe, bao gồm chương trình bác sĩ chuyên khoa I, II và bác sĩ nội trú, được công nhận là chương trình đào tạo thuộc hệ thống giáo dục có chuẩn đầu ra tương đương trình độ sau đại học”.