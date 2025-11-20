“Bộ Giáo dục không can thiệp vào việc đào tạo bác sĩ chuyên khoa”

Đây là một trong những nội dung được Bộ trưởng Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Kim Sơn nêu trong phần giải trình sau phiên thảo luận ngày 20/11 về các nội dung liên quan giáo dục và đào tạo.

Trước đó, Thứ trưởng Y tế Nguyễn Tri Thức và nhiều đại biểu Quốc hội khi phát biểu đã đặt vấn đề liên quan việc đào tạo chuyên sâu, đặc thù trong lĩnh vực sức khỏe.

Về việc này, Tư lệnh ngành giáo dục khẳng định Luật Giáo dục đại học không can thiệp vào việc quản lý và đào tạo chuyên khoa y tế, mà chỉ quy định những nguyên tắc chung đối với đào tạo trình độ đại học, thạc sĩ, tiến sĩ của các ngành, các lĩnh vực theo đúng phạm vi quản lý nhà nước mà Bộ được giao.

Bộ trưởng Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Kim Sơn (Ảnh: Hồng Phong).

Theo Bộ trưởng Nguyễn Kim Sơn, các chương trình đào tạo bác sĩ chuyên khoa là đào tạo về năng lực và kỹ năng chuyên môn sâu sau đại học, thuộc quản lý của Bộ Y tế, bao gồm nội dung chuyên môn chuẩn năng lực, điều kiện thực hành lâm sàng, chương trình đào tạo để cấp văn bằng trong hệ thống quốc dân.

“Việc đào tạo trong các lĩnh vực như bác sĩ chuyên khoa I, chuyên khoa II, chuyên khoa III vẫn do Bộ Y tế tổ chức đào tạo từ xưa đến nay. Bộ Giáo dục và Đào tạo không can thiệp vào việc đào tạo các bác sĩ chuyên khoa này”, Bộ trưởng Sơn khẳng định.

Ông cho biết trong dự thảo Luật Giáo dục đại học có chỉnh sửa tại Điều 8 khoản 2 điểm d, đưa vào nội dung “chương trình đào tạo chuyên sâu thuộc lĩnh vực khoa học sức khỏe, cấp bằng bác sĩ nội trú, bác sĩ chuyên khoa, do Bộ Y tế quản lý.

“Điều này nói rằng Bộ Giáo dục và Đào tạo không quản lý chỗ này. Bộ Giáo dục chưa từng có ý tưởng đưa các trường đại học của Bộ Y tế về mình. Đào tạo bác sĩ nội trú, chuyên khoa I, chuyên khoa I, chuyên khoa III vẫn do Bộ Y tế quy định”, ông Sơn nhấn mạnh.

Bộ trưởng cho biết thêm, với các chương trình khác, phần chuẩn chương trình đào tạo hiện nay do Cục Khoa học công nghệ và Đào tạo của Bộ Y tế tổ chức soạn thảo, tức là các nội dung chuyên môn do Bộ Y tế quản lý chứ không phải do Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Tư lệnh ngành giáo dục cho rằng cần phân biệt rạch ròi giữa quản lý Nhà nước trong lĩnh vực giáo dục và quản lý chuyên môn. Theo đó, Bộ Giáo dục và Đào tạo quản lý Nhà nước bằng các văn bản quy định quy phạm pháp luật và có hướng dẫn vào các chuẩn, điều này không mâu thuẫn với việc các đơn vị chuyên ngành đặc thù quản lý lĩnh vực của mình.

Phiên thảo luận tại Quốc hội chiều 20/11 (Ảnh: Hồng Phong).

“Phải thưa lại như vậy để tránh mọi người nói rằng Bộ Giáo dục và Đào tạo không tiếp thu gì cả. Điều này có thể khiến cho một người buồn, nhưng chúng tôi làm việc có nguyên tắc và chịu trách nhiệm về nguyên tắc của mình”, Bộ trưởng Nguyễn Kim Sơn chia sẻ.

Ông cũng cảm ơn Quốc hội đã dành cho ngành giáo dục và đào tạo, dành cho đội ngũ nhà giáo một ngày thật đặc biệt, đồng thời nhấn mạnh thể chế là một nguồn lực để giúp ngành giáo dục phát triển đột phá trong thời gian sắp tới.

Chia sẻ thêm, Bộ trưởng cho rằng sự vinh quang và cao quý của nghề giáo không phải tự nhiên sinh ra, cũng không nghiễm nhiên bền vững mãi mãi. Sự vinh quang và cao quý ấy cũng không thuần túy đến từ sự ưu ái vô điều kiện nào, mà chỉ có thể có được bằng sự nỗ lực của chính bản thân các nhà giáo.