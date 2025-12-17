Hơn 15.300 bị hại đại án FLC chưa làm đơn yêu cầu hoàn trả 315 tỷ đồng

Theo nguồn tin riêng của phóng viên Dân trí, đến nay còn 15.329 bị hại trong đại án xảy ra tại Tập đoàn FLC chưa làm đơn yêu cầu thi hành án, hoàn trả số tiền trên 315 tỷ đồng.

Điều này khiến Thi hành án dân sự Hà Nội gặp nhiều khó khăn trong việc hoàn tất vụ việc, dù tiền “rất sẵn sàng” do cựu Chủ tịch FLC Trịnh Văn Quyết và đồng phạm đã nộp tiền khắc phục hoàn toàn thiệt hại trong vụ án trước đó.

Thời hiệu làm đơn yêu cầu thi hành án được áp dụng theo Điều 30 Luật Thi hành án dân sự.

Ông Trịnh Văn Quyết (Ảnh tư liệu: FLC).

“Trong thời hạn 5 năm, kể từ ngày bản án, quyết định có hiệu lực pháp luật, người được thi hành án, người phải thi hành án có quyền yêu cầu cơ quan thi hành án dân sự có thẩm quyền ra quyết định thi hành án. Trường hợp thời hạn thực hiện nghĩa vụ được ấn định trong bản án, quyết định thì thời hạn 5 năm được tính từ ngày nghĩa vụ đến hạn”, luật nêu rõ.

Đối với bản án, quyết định thi hành theo định kỳ, thời hạn 5 năm được áp dụng cho từng định kỳ, kể từ ngày nghĩa vụ đến hạn.

Với các trường hợp hoãn, tạm đình chỉ thi hành án theo quy định của Luật Thi hành án dân sự, thời gian hoãn, tạm đình chỉ không tính vào thời hiệu yêu cầu thi hành án…

Phân loại hồ sơ, Thi hành án dân sự Hà Nội ghi nhận gần 5.000 bị hại có số tiền được hoàn trả dưới 2 triệu đồng/người và 5.000 bị hại có sai sót về địa chỉ cư trú. Do đó, 10.000 người này được dự đoán sẽ ít làm đơn, ngại làm đơn hoặc mất thời gian để chỉnh sửa thông tin, gửi đơn yêu cầu thi hành án…

Trước đó, Thi hành án dân sự Hà Nội đã cấp giấy xác nhận hoàn thành thi hành án cho ông Trịnh Văn Quyết. Giấy xác nhận hoàn tất thi hành án dân sự được coi là một trong những điều kiện cần thiết để xem xét đến việc giảm án tù.

Ông Quyết bị khởi tố vào tháng 3/2022. Cuối tháng 6 năm nay, hội đồng xét xử phúc thẩm tuyên phạt bị cáo Trịnh Văn Quyết tổng hình phạt 7 năm tù về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản, áp dụng hình phạt tiền đối với tội Thao túng thị trường chứng khoán. So với án sơ thẩm, ông Quyết được giảm 14 năm tù.

Bản án tuyên buộc ông Quyết và bà Trịnh Minh Huế (em gái ông Quyết) phải liên đới bồi thường cho 133 bị hại số tiền đã chiếm đoạt gần 2,6 tỷ đồng và bồi thường cho những người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan có yêu cầu bồi thường (27.881 người) trên 1.783 tỷ đồng. Tổng số tiền phải bồi thường gần 1.786 tỷ đồng.

Đến đầu tháng 6, anh em ông Trịnh Văn Quyết đã nộp đủ số tiền để đảm bảo thi hành án đối với toàn bộ nghĩa vụ thi hành án trên.