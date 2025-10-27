Chưa thu hồi được 825 tỷ đồng của ông Đinh La Thăng

Thông tin được bà Trần Thị Phương Hoa thông tin tại cuộc họp báo thường kỳ Bộ Tư pháp chiều 27/10.

Theo bà Hoa, ông Đinh La Thăng (cựu Chủ tịch HĐTV PVN, cựu Bộ trưởng Bộ GTVT, cựu Bí thư Thành ủy TPHCM) và đồng phạm liên đới cùng đồng phạm phải thi hành 3 vụ án.

Trong đó, riêng ông Đinh La Thăng phải thi hành tổng số trên 830 tỷ đồng, đến nay đã thi hành xong hơn 4,5 tỷ đồng và còn hơn 825 tỷ đồng chưa thi hành được.

Ông Đinh La Thăng tại một phiên tòa (Ảnh: Xuân Duy).

Về khó khăn vướng mắc, theo bà Hoa, ông Đinh La Thăng không còn tài sản để đảm bảo đủ thi hành án khoản tiền rất lớn nói trên.

Ông Thăng chỉ có một căn hộ chung cư và tài sản này đã được xử lý thi hành án, thu hồi được hơn 4,5 tỷ.

“Qua xác minh của cơ quan thi hành án đến nay ông Đinh La Thăng không còn tài sản nào khác. Cơ quan thi hành án dân sự sẽ tiếp tục xác minh tài sản để xử lý theo đúng quy định pháp luật”, bà Hoa thông tin.

Ông Đinh La Thăng phải thi hành tổng cộng mức án 30 năm tù trong các vụ Cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng xảy ra tại PVN và PVC; vụ án xảy ra liên quan cao tốc Trung Lương - TPHCM; vụ Vi phạm quy định về đầu tư công trình xây dựng gây hậu quả nghiêm trọng liên quan dự án Ethanol Phú Thọ. Thời hạn chấp hành hình phạt tù tính từ ngày 8/12/2017.