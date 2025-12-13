Hai tháng giảm gần 2.000 cán bộ, thi hành án dân sự đối diện áp lực rất lớn

Tại hội nghị tổng kết công tác tư pháp năm 2025, triển khai nhiệm vụ năm 2026 do Bộ Tư pháp tổ chức sáng 13/12, ông Nguyễn Thắng Lợi, Cục trưởng Cục Quản lý Thi hành án dân sự, có bài tham luận đáng chú ý.

Giảm gần 2.000 cán bộ trong 2 tháng

“Hệ thống thi hành án dân sự đang đứng trước những khó khăn, áp lực rất lớn. Trong hơn một thập kỷ qua, khối lượng công việc phát sinh lớn với tính chất ngày càng phức tạp và dự kiến tiếp tục tăng cao trong khi bộ máy tổ chức liên tục tinh giản. Chỉ trong hai tháng (7-8/2025), hệ thống thi hành án dân sự đã giảm gần 2.000 công chức, người lao động, trong đó gần 1.000 chấp hành viên được giải quyết nghỉ theo chế độ Nghị định 178”, ông Lợi nói.

Ông Nguyễn Thắng Lợi, Cục trưởng Cục Quản lý thi hành án dân sự (Ảnh: Lê Liên).

Điều này dẫn đến hiện nay mỗi chấp hành viên phải đảm nhiệm trung bình 342 việc, tương ứng trên 235 tỷ đồng. Trong khi đó, kết quả thi hành án hành chính cũng còn hạn chế, gặp nhiều khó khăn, vướng mắc cả về cơ chế thi hành cũng như ý thức chấp hành của người phải thi hành án trong các cơ quan hành chính nhà nước địa phương.

Trước thực tế đó, Cục trưởng Nguyễn Thắng Lợi khẳng định phải xác định hàng loạt chỉ tiêu, nhiệm vụ trọng tâm, giải pháp để thực hiện thắng lợi nhiệm vụ được giao.

Trong đó, cơ quan này tiếp tục đổi mới toàn diện công tác chỉ đạo, điều hành, đánh giá kết quả bằng KPI, chuyển trọng tâm về cơ sở, bám sát thực tiễn.

Bên cạnh kiện toàn các chức danh lãnh đạo chủ chốt địa phương, ngành sẽ tổ chức thi tuyển chấp hành viên sơ cấp, thi tuyển công chức.

Trong ngày 12/12, hệ thống thi hành án dân sự đã kích hoạt triển khai nền tảng số và Trung tâm giám sát, điều hành thông minh (IOC), mở ra giai đoạn mới trong ứng dụng công nghệ thông tin và chuyển đổi số.

Ông Lợi nhấn mạnh, các cơ quan thi hành án dân sự cũng sẽ tiếp tục phát huy tinh thần trách nhiệm, đoàn kết, tập trung đẩy nhanh tiến độ giải quyết các vụ việc có điều kiện, có giá trị lớn và án tín dụng ngân hàng, án thu hồi tài sản.

Vượt chỉ tiêu Quốc hội giao, đạt kết quả cao nhất từ trước tới nay

Cục trưởng Nguyễn Thắng Lợi thông báo, năm nay hệ thống thi hành án dân sự thực hiện nhiệm vụ trong bối cảnh có nhiều khó khăn do khối lượng công việc tăng đột biến, đặc biệt số tiền thụ lý mới tăng hơn 121.000 tỷ đồng so với cùng kỳ năm 2024.

Các vụ việc có số lượng tài sản phải xử lý rất lớn - lên tới nhiều chục, hàng trăm thậm chí hàng nghìn tài sản, nằm rải rác ở nhiều tỉnh, thành phố trên phạm vi toàn quốc.

“Nhiều vụ án có số lượng người bị hại đặc biệt lớn, chưa có tiền lệ như vụ Vạn Thịnh Phát trên 43.000 bị hại; vụ FLC trên 28.000 bị hại; vụ Tân Hoàng Minh trên 6.000 bị hại. Trong khi biên chế và chấp hành viên thiếu hụt lớn do thực hiện tinh giản và giải quyết cho nghỉ theo chế độ Nghị định 178”, ông Lợi thông tin.

Vượt qua các khó khăn đó, hệ thống thi hành án dân sự đã nỗ lực hoàn thành vượt chỉ tiêu Quốc hội giao cả về số việc và về số tiền, đạt kết quả cao nhất từ trước đến nay.

Năm 2025 nhiều vụ thi hành án có số lượng người bị hại đặc biệt lớn, chưa có tiền lệ như vụ FLC trên 28.000 bị hại (Ảnh tư liệu: Mạnh Quân).

Song song với đổi mới tổ chức, năm nay nhiều giải pháp công nghệ được ngành triển khai đồng bộ như sử dụng phần mềm biên lai điện tử; phần mềm hỗ trợ ra quyết định thi hành án tích hợp trí tuệ nhân tạo (AI) có khả năng đọc nội dung bản án, quyết định, đơn yêu cầu thi hành án của người dân, kể cả đơn viết tay và tự động dự thảo quyết định thi hành án trong thời gian ngắn; thực hiện thông báo kết quả thi hành án qua ứng dụng VNeID…

Sau hơn 5 tháng triển khai, toàn hệ thống thi hành án đã phát hành trên 495.000 biên lai, thu về hơn 26.000 tỷ đồng. 100% quyết định thi hành án được ban hành trực tuyến thông qua phần mềm hỗ trợ ra quyết định thi hành án (đã ban hành trên 129.600 quyết định thi hành án).

“Những giải pháp về mô hình tổ chức và công nghệ đã giúp nâng cao hiệu quả quản lý, điều hành, rút ngắn thời gian xử lý, hoạt động kiểm soát thống nhất và minh bạch hơn. Qua đó khắc phục những hạn chế trước đây, phòng ngừa, hạn chế tiêu cực cũng như tạo thuận lợi cho người dân, giúp lãnh đạo thi hành án dân sự tỉnh, thành phố gần dân, sát dân hơn”, ông Lợi nói.