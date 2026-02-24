Thanh Hóa chốt danh sách 29 người ứng cử đại biểu Quốc hội

Ngày 24/2, Ủy ban bầu cử tỉnh Thanh Hóa cho biết đã ban hành quyết định công bố danh sách 29 người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI tại 6 đơn vị bầu cử. Tỉnh Thanh Hóa có 21 người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI, 8 đại biểu do Trung ương giới thiệu để bầu 17 đại biểu Quốc hội. Trong tổng số 29 đại biểu, có 12 người là nữ.

Ủy ban bầu cử tỉnh Thanh Hóa cũng đã ban hành quyết định công bố danh sách chính thức 143 người ứng cử đại biểu HĐND tỉnh Thanh Hóa khóa XIX, nhiệm kỳ 2026-2031 tại 27 đơn vị bầu cử để bầu 85 đại biểu HĐND tỉnh.

Các đại biểu biểu quyết thông qua cơ cấu, số lượng và danh sách những người đủ tiêu chuẩn ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND tỉnh Thanh Hóa khóa XIX, nhiệm kỳ 2026-2031 tại hội nghị hiệp thương lần thứ ba (Ảnh: Lê Hợi).

Trước đó, từ ngày 4/2 đến ngày 8/2, Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc các xã, phường trên địa bàn tỉnh đã tổ chức hội nghị lấy ý kiến nhận xét và tín nhiệm của cử tri nơi cư trú đối với những người được giới thiệu ứng cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp.

Các hội nghị được tổ chức bảo đảm đúng trình tự, thủ tục; phát huy tinh thần dân chủ; tạo điều kiện để cử tri tham gia đóng góp ý kiến thẳng thắn, trách nhiệm và xây dựng.

Qua tổng hợp ý kiến cho thấy, các ý kiến phát biểu của cử tri đều thể hiện sự quan tâm, trách nhiệm đối với công tác bầu cử; đánh giá khách quan về phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống, năng lực công tác và mối quan hệ với nhân dân của những người ứng cử.

Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh Thanh Hóa tổ chức hội nghị hiệp thương lần thứ ba (Ảnh: Lê Hợi).

Kết quả, 100% người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp đều được cử tri nơi cư trú nhận xét, tín nhiệm.

Sáng 11/2, Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh Thanh Hóa cũng đã tổ chức hội nghị hiệp thương lần thứ ba để lựa chọn, lập danh sách những người đủ tiêu chuẩn ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND tỉnh khóa XIX, nhiệm kỳ 2026-2031.

Với tinh thần dân chủ, trách nhiệm cao, các đại biểu dự hội nghị hiệp thương lần thứ ba đã tập trung thảo luận, xem xét kỹ lưỡng về cơ cấu, thành phần, số lượng và tiêu chuẩn của người ứng cử.

Trên cơ sở đó, hội nghị đã biểu quyết thông qua cơ cấu, số lượng, danh sách 21 người đủ tiêu chuẩn ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và 143 người đủ tiêu chuẩn ứng cử đại biểu HĐND tỉnh khóa XIX, nhiệm kỳ 2026-2031.

Danh sách được xây dựng bảo đảm đúng quy định của pháp luật, chặt chẽ về nguyên tắc, phù hợp với yêu cầu thực tiễn của địa phương, đáp ứng yêu cầu về đại diện các tầng lớp nhân dân, các lĩnh vực công tác, giới tính, độ tuổi và thành phần dân tộc.