Tây Ninh thống nhất danh sách 19 ứng viên đại biểu Quốc hội

Ngày 12/2, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Tây Ninh tổ chức hội nghị hiệp thương lần thứ 3, lựa chọn người đủ tiêu chuẩn ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND tỉnh Tây Ninh nhiệm kỳ 2026-2031.

Hội nghị đã biểu quyết thống nhất với danh sách 19 người ứng cử đại biểu Quốc hội của tỉnh. Việc hiệp thương lần 3 bảo đảm chặt chẽ về tiêu chuẩn, điều kiện ứng cử; đáp ứng yêu cầu về cơ cấu, thành phần và số lượng theo quy định.

Hội nghị hiệp thương lần 3 thống nhất danh sách người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI (Ảnh: Kiên Định).

Cùng với 6 người do Trung ương hiệp thương, giới thiệu, Tây Ninh có tổng cộng 25 người ứng cử đại biểu Quốc hội để Hội đồng Bầu cử Quốc gia lập, công bố danh sách chính thức theo từng đơn vị bầu cử.

Đối với HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2026-2031, hội nghị thống nhất thông qua danh sách 135 ứng viên, bảo đảm số lượng, thành phần theo quy định, làm cơ sở để Hội đồng Bầu cử tỉnh công bố danh sách chính thức theo từng đơn vị bầu cử.

Dự kiến, toàn tỉnh có 27 đơn vị bầu cử HĐND tỉnh để bầu 81 đại biểu nhiệm kỳ 2026-2031.