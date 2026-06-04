TPHCM nghiên cứu kéo dài metro từ phường Bình Dương đến Bến Thành

UBND TPHCM vừa chấp thuận chủ trương điều chỉnh phạm vi nghiên cứu Metro số 2 tỉnh Bình Dương cũ (Thủ Dầu Một - TPHCM) theo hướng kéo dài điểm cuối tuyến từ Hiệp Bình đến ga Tao Đàn (phường Bến Thành); đồng thời điều chỉnh phạm vi nghiên cứu tuyến Metro số 3 của thành phố.

Theo văn bản, lãnh đạo thành phố thống nhất điều chỉnh phạm vi nghiên cứu tuyến Metro Thủ Dầu Một - TPHCM theo đề xuất của Ban Quản lý Đường sắt đô thị (MAUR) và Sở Xây dựng.

Cụ thể, tuyến metro này sẽ có điểm đầu giao với tuyến Metro Thành phố mới Bình Dương - Suối Tiên (tại phường Bình Dương), điểm cuối tại ga Tao Đàn, tổng chiều dài khoảng 39km.

Theo phương án cũ, tuyến Metro Thủ Dầu Một - TPHCM dài gần 22km, điểm cuối gần ranh giới giữa tỉnh Bình Dương và TPHCM cũ (Ảnh: MAUR).

Đồng thời, tuyến Metro số 3 của TPHCM được điều chỉnh phạm vi nghiên cứu với điểm đầu tại ga Tao Đàn và điểm cuối tại An Hạ, dài khoảng 32km.

UBND TPHCM giao Sở Tài chính tham mưu điều chỉnh quyết định giao nhiệm vụ chủ đầu tư đối với 2 dự án metro nêu trên, bảo đảm không chồng chéo nhiệm vụ. Đồng thời, đơn vị này phối hợp với MAUR trình phương án bổ sung kế hoạch vốn trung hạn giai đoạn 2026-2030 và kế hoạch vốn hàng năm phù hợp với tiến độ đầu tư.

Sở Xây dựng được giao khẩn trương hoàn thành báo cáo rà soát quy hoạch mạng lưới đường sắt đô thị TPHCM trong quý II, làm cơ sở cập nhật vào quy hoạch tổng thể thành phố trình cấp có thẩm quyền phê duyệt.

UBND TPHCM cũng yêu cầu MAUR đẩy nhanh hoàn thiện báo cáo nghiên cứu khả thi dự án Metro Thủ Dầu Một - TPHCM để sớm trình cấp có thẩm quyền.

Bên cạnh đó, MAUR cần chủ động phối hợp với Công ty CP Tập đoàn Masterise nghiên cứu đầu tư 2 tuyến metro nêu trên; nghiên cứu phương án kết nối các tuyến theo hướng bảo đảm liên thông, đồng bộ về công nghệ và tiêu chuẩn kỹ thuật.