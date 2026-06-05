4 con rắn làm tổ trong điều hòa nhà dân

Ngày 5/6, anh Quyền (32 tuổi, trú tại phường Đức Phổ, Quảng Ngãi) đăng tải trên trang cá nhân clip ghi lại cảnh 4 con rắn lúc nhúc trong dàn lạnh của máy điều hòa. Hình ảnh này khiến nhiều người cảm thấy rùng mình, lo sợ.

Ngày 4/6, anh Quyền được một người dân ở xã Mộ Đức (Quảng Ngãi) nhờ kiểm tra máy điều hòa. Máy được đặt khá cao trong phòng ngủ, gần đó có cửa sổ. Khi cho máy hoạt động để kiểm tra, anh nghe nhiều tiếng động lạ trong dàn lạnh nên tháo vỏ ngoài để kiểm tra. Lúc này, anh giật mình khi thấy đuôi của một con rắn.

Anh Quyền kéo 4 con rắn trong dàn lạnh máy điều hòa ra ngoài (Ảnh: Ngô Quyền).

“Tôi giật mình khi phát hiện phần đuôi con rắn ló ra ngoài, phần đầu nằm sâu trong dàn lạnh. Đây là nguyên nhân khiến máy điều hòa có tiếng động lạ”, anh Quyền cho biết.

Anh phải dùng kìm mới kéo được con rắn ra ngoài. Tuy nhiên, điều khiến anh bất ngờ hơn là trong máy điều hòa này có đến 4 con rắn, mỗi con dài 60-70cm. Rắn quấn chặt vào các thiết bị nên việc kéo ra ngoài rất khó khăn.

Sau khi xem kỹ số rắn vừa bắt được, anh Quyền nhận ra đây là rắn cườm. Nhiều đồng nghiệp làm nghề điện lạnh cho biết đã gặp loại rắn này trong máy điều hòa. Rắn cườm không có độc, leo tường rất giỏi, thường vào nhà để bắt thằn lằn.

Theo anh Quyền, loại rắn này leo tường rất giỏi, thường vào nhà để bắt thằn lằn (Ảnh: Ngô Quyền).

“Chủ nhà dùng giấy dán tường nên tạo điều kiện thuận lợi cho những con rắn này leo lên máy điều hòa trốn nóng. Tôi thường gặp chuột trong dàn lạnh, riêng lần này gặp cả ổ rắn nên cũng khá bất ngờ”, anh Quyền nói.

Theo anh Quyền, để tránh tình trạng tương tự, người dân nên nhờ thợ vệ sinh và bảo dưỡng máy điều hòa định kỳ. Việc này sẽ giúp máy hoạt động ổn định, đỡ tốn điện, qua đó kịp thời phát hiện và xử lý các loài vật trú ngụ trong máy điều hòa.

Tháng 4/2025, một người dân ở tỉnh Quảng Nam cũ (nay là thành phố Đà Nẵng) cũng phát hiện rắn chui vào máy điều hòa. Kiểm tra máy, thợ điện lạnh đã bắt được đến 7 con rắn đang trú ngụ bên trong.