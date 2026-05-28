Điều chỉnh quy hoạch TP Vũng Tàu cũ để đấu nối đường vượt biển Cần Giờ

UBND TPHCM vừa có văn bản lấy ý kiến các bộ, ngành về đồ án điều chỉnh cục bộ Quy hoạch chung TP Vũng Tàu cũ, nhằm phục vụ dự án đường vượt biển kết nối Cần Giờ - Vũng Tàu.

Theo UBND TPHCM, dự án đường vượt biển Cần Giờ - Vũng Tàu là công trình hạ tầng giao thông đặc biệt quan trọng, đã được Thành ủy TPHCM thống nhất chủ trương đầu tư.

Hướng tuyến dự án cầu kết hợp hầm vượt biển Cần Giờ - Vũng Tàu (Ảnh: NĐT).

Để triển khai các thủ tục thẩm định, phê duyệt dự án, thành phố đã giao Tập đoàn Vingroup tổ chức lập đồ án điều chỉnh cục bộ Quy hoạch chung TP Vũng Tàu (tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu cũ).

Nội dung điều chỉnh quy hoạch gồm bổ sung tuyến đường vượt biển kết nối khu vực Cần Giờ và Vũng Tàu, đấu nối vào tuyến đường Sao Mai - Bến Đình có lộ giới quy hoạch 90m.

Cùng với đó, đồ án đề xuất dịch chuyển vị trí tuyến nhánh đường sắt hàng hóa kết nối từ đường sắt Biên Hòa - Vũng Tàu đến cảng Sao Mai - Bến Đình; đồng thời điều chỉnh vị trí ga hàng hóa về phía tây trong ranh khu công nghiệp Sao Mai - Bến Đình.

Đồ án cũng cập nhật lại ranh các ô đất tiếp giáp do việc thay đổi vị trí tuyến đường vượt biển, tuyến nhánh đường sắt và ga hàng hóa.

Sơ đồ mặt bằng đoạn đấu nối từ đường vượt biển đến Vũng Tàu (Ảnh: NĐT).

UBND TPHCM đề nghị Bộ Xây dựng cho ý kiến về trình tự, thủ tục phê duyệt điều chỉnh cục bộ quy hoạch đô thị và nông thôn.

Đối với Bộ Nông nghiệp và Môi trường, TPHCM đề nghị góp ý về sự phù hợp của dự án với Quy hoạch không gian biển quốc gia, Quy hoạch tổng thể khai thác, sử dụng bền vững tài nguyên vùng bờ; việc sử dụng khu vực biển để xây dựng công trình cầu, hầm vượt biển theo quy định hiện hành.

Ngoài ra, thành phố cũng đề nghị Bộ Nông nghiệp và Môi trường cho ý kiến về các yêu cầu liên quan đến đánh giá tác động môi trường của dự án theo quy định của Luật Bảo vệ môi trường.

Trong khi đó, Bộ Quốc phòng được đề nghị góp ý về ảnh hưởng của dự án đến điểm cơ sở, công trình biên giới, công trình phòng thủ vùng biển, môi trường biển và hải đảo theo quy định hiện hành.

UBND TPHCM cho biết, việc lấy ý kiến các bộ, ngành là cơ sở để hoàn thiện hồ sơ và triển khai các bước tiếp theo của dự án theo đúng quy định pháp luật.