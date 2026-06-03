Chính thức cưỡng chế tháo dỡ "vườn địa đàng" The Peak nổi tiếng Phú Quốc

Ngày 3/6, UBND đặc khu Phú Quốc (tỉnh An Giang) cùng các đơn vị chức năng thực hiện việc cưỡng chế và buộc khắc phục hậu quả tại điểm du lịch The Peak trên núi Điện Tiên, phường Dương Đông.

Buổi cưỡng chế, thi hành quyết định tháo dỡ do Bí thư đặc khu Phú Quốc Lê Quốc Anh, cùng lãnh đạo UBND đặc khu trực tiếp chỉ đạo, giám sát.

Cơ quan chức năng đọc các quyết định cưỡng chế (Ảnh: Hoàng Dung).

Điểm du lịch này được xây dựng từ giữa năm 2024 trên đất của ông L.T.Đ. (44 tuổi, trú TPHCM), ông T.V.L. thuê lại để kinh doanh. Dù đã có các quyết định xử phạt vi phạm hành chính từ cơ quan chức năng, cơ sở này vẫn duy trì hoạt động đón khách và được nhiều người gọi là "vườn địa đàng".

Theo báo cáo của Phòng Nông nghiệp và Môi trường đặc khu Phú Quốc, ông L.T.Đ. đã thực hiện việc chuyển mục đích sử dụng đất sang đất phi nông nghiệp và đất thương mại dịch vụ khi chưa được cấp phép.

Cơ quan chức năng xác định ông Đ. xây dựng công trình không đúng quy hoạch, lấn chiếm đất công và đất rừng phòng hộ. Sau khi ông Đ. khởi kiện các quyết định xử phạt, tòa án sơ thẩm và phúc thẩm đã bác đơn, giữ nguyên các quyết định xử lý của chính quyền địa phương.

Lực lượng chức năng đang cưỡng chế, tháo dỡ khu du lịch The Peak trên núi Điện Tiên, đặc khu Phú Quốc (Ảnh: Hoàng Dung).

Đối với ông T.V.L., cơ quan chức năng xác định ông này chuyển 5.146m2 đất trồng cây lâu năm sang đất sản xuất kinh doanh và san lấp làm thay đổi địa hình 2.622m2 đất nông nghiệp. Ông L. bị buộc tháo dỡ các công trình, khôi phục hiện trạng đất và nộp lại số tiền thu lợi hơn 200 triệu đồng.

Trước đó, ngày 28/5, chủ đầu tư đã có động thái tự tháo dỡ nhưng bị cho rằng chỉ mang tính đối phó, không hoàn thành theo cam kết. Do đó, UBND đặc khu Phú Quốc quyết định thực hiện cưỡng chế dứt điểm.

Theo báo cáo của UBND đặc khu, tổ công tác đặc biệt của UBND tỉnh đã thẩm định hồ sơ và xác nhận các thủ tục cưỡng chế đảm bảo trình tự pháp luật. Lực lượng chức năng dự kiến hoàn thành việc thực hiện các quyết định cưỡng chế trong tháng 6.

PV Dân trí sẽ tiếp tục cập nhật thông tin vụ việc.