TPHCM xin ý kiến về quy chuẩn áp dụng cho đường sắt Bến Thành - Cần Giờ

UBND TPHCM vừa có văn bản đề nghị Bộ Xây dựng cho ý kiến thống nhất với danh mục quy chuẩn kỹ thuật áp dụng cho dự án đường sắt Bến Thành - Cần Giờ.

Theo báo cáo, dự án đường sắt Bến Thành - Cần Giờ đã được thành phố chấp thuận chủ trương đầu tư và giao Công ty Vinspeed triển khai theo hình thức đầu tư trực tiếp.

Trên cơ sở đó, ngày 3/3, Vinspeed đã đề xuất danh mục quy chuẩn, tiêu chuẩn kỹ thuật chủ yếu áp dụng cho dự án.

Tuyến Metro Bến Thành - Cần Giờ sẽ đi xuyên qua rừng Sác, kết nối đến khu đô thị lấn biển (Ảnh: Trịnh Nguyễn).

Căn cứ quy định của Luật Đường sắt và Luật Đầu tư sửa đổi, UBND TPHCM đề nghị Bộ Xây dựng xem xét, thống nhất với danh mục quy chuẩn, tiêu chuẩn kỹ thuật do nhà đầu tư đề xuất.

Thành phố sẽ căn cứ ý kiến của Bộ làm cơ sở chấp thuận danh mục tiêu chuẩn áp dụng cho dự án trước khi tổ chức thẩm định và phê duyệt báo cáo nghiên cứu khả thi.

Theo phụ lục kèm theo, danh mục đề xuất gồm hàng trăm quy chuẩn, tiêu chuẩn kỹ thuật liên quan đến nhiều lĩnh vực như quy hoạch xây dựng, kiến trúc, kết cấu công trình, hạ tầng kỹ thuật, môi trường, phòng cháy chữa cháy, hệ thống điện, viễn thông...

Trước đó, ngày 19/12/2025, TPHCM tổ chức lễ động thổ dự án Metro Bến Thành - Cần Giờ, do Công ty Vinspeed làm nhà đầu tư. Tuyến metro này được TPHCM xác định là một trong 6 dự án đường sắt đô thị ưu tiên hoàn thành trước năm 2030.