Diện mạo 7 công trình chống ngập khẩn cấp của Hà Nội

Sau gần 4 tháng thi công, 7 dự án chống ngập khẩn cấp tại Hà Nội đã đạt trung bình khoảng 90% khối lượng, nhiều hạng mục đã phát huy hiệu quả trong các trận mưa đầu mùa.

7 dự án chống ngập khẩn cấp của Hà Nội gồm: Cải tạo tuyến kênh Thụy Phương; cải tạo tuyến hạ lưu Kim Ngưu nối sông Tô Lịch với Trạm bơm Yên Sở; xây dựng hồ điều hòa Thụy Phương 2; xây dựng hồ điều hòa Yên Nghĩa 2 (xã An Khánh); xây dựng hồ đầu mối Mễ Trì (hồ Đồng Bông 2, phường Đại Mỗ); xây dựng hồ điều hòa Phú Đô (phường Từ Liêm); xây dựng hồ điều hòa Yên Nghĩa 1, xã An Khánh.

Trong ảnh là hồ Đồng Bông 2 được xây dựng tại khu vực phía Tây Hà Nội với vai trò điều tiết nước cho lưu vực Mễ Trì, Đại Mỗ, Mỹ Đình và các khu vực lân cận. Hồ Đồng Bông 2 có tổng diện tích khoảng 17,2ha, trong đó diện tích mặt nước là 12ha với tổng chiều dài kè gần 1.950m.

Ghi nhận của phóng viên Dân trí, sau gần 4 tháng thi công khẩn trương, nhiều hạng mục của dự án đã bước vào giai đoạn hoàn thiện cuối cùng trước mùa mưa bão.

Với tổng mức đầu tư gần 400 tỷ đồng, hồ Đồng Bông 2 được xem là một mắt xích quan trọng trong hệ thống tiêu thoát nước phía Tây Thủ đô. Công trình có nhiệm vụ thu gom, điều hòa dòng chảy, góp phần giảm áp lực cho mạng lưới thoát nước hiện hữu tại khu vực đang đô thị hóa rất nhanh.

Theo thiết kế, hồ Đồng Bông 2 sẽ phối hợp với các tuyến mương, cống và hồ điều hòa trong khu vực để nâng cao năng lực tiêu thoát nước. Khi hoàn thành, công trình được kỳ vọng sẽ góp phần hạn chế tình trạng úng ngập cục bộ tại các khu dân cư và tuyến đường trọng điểm phía Tây Hà Nội

Những ngày đầu tháng 6, công trường hồ Đồng Bông 2 vẫn duy trì nhiều mũi thi công nhằm hoàn thiện các hạng mục kỹ thuật, cảnh quan và hệ thống phụ trợ. Thành phố yêu cầu các đơn vị đẩy nhanh tiến độ để sớm đưa công trình vào vận hành đồng bộ trong mùa mưa năm nay.

Trong ảnh là dự án hồ điều hòa Phú Đô (phường Từ Liêm, Hà Nội) được khởi công cuối tháng 1 theo lệnh xây dựng công trình khẩn cấp của UBND TP Hà Nội. Sau 4 tháng thi công, dự án đã cơ bản hoàn thành lòng hồ rộng lớn cùng nhiều hạng mục hạ tầng kỹ thuật được hoàn thiện, sẵn sàng phục vụ công tác tiêu thoát nước trong mùa mưa bão năm nay.

Hồ điều hòa Phú Đô có diện tích mặt nước hơn 31ha trên tổng diện tích 36,76 ha, kè hồ dài khoảng 2,7km, có tổng mức đầu tư khoảng 1.166 tỷ đồng.

Từng là khu vực đất trống xen kẽ ao hồ tự nhiên, khu vực Phú Đô nay đang được cải tạo thành hồ điều hòa quy mô lớn. Khi hoàn thành, công trình sẽ góp phần gia tăng dung tích chứa nước cho lưu vực sông Nhuệ, đồng thời hỗ trợ giảm nguy cơ úng ngập tại nhiều khu vực phía Tây thủ đô khi xuất hiện mưa lớn kéo dài.

Đặc biệt, hồ điều hòa Phú Đô đã tham gia vào công tác thoát nước trong đợt mưa tháng 5 vừa qua.

Các mũi thi công đang khẩn trương hoàn thiện các hạng mục cuối như bờ kè, cống thoát nước ngầm,,...

Sau 4 tháng thi công, nhiều hạng mục chính của hồ điều hòa Thụy Phương 2 dần hoàn thiện.

Với tổng mức đầu tư khoảng 720 tỷ đồng, hồ điều hòa Thụy Phương 2 được xem là một mắt xích quan trọng trong hệ thống chống ngập khu vực phía Tây Bắc Hà Nội. Công trình có nhiệm vụ gia tăng khả năng trữ nước, điều tiết dòng chảy và giảm áp lực cho hệ thống thoát nước hiện hữu tại Bắc Từ Liêm.

Xe tải, xe hổ vồ chở đất hoạt động liên tục tại công trường hồ điều hòa Thụy Phương 2 nhằm đẩy nhanh tiến độ đào đắp, hoàn thiện các hạng mục chính trước mùa mưa bão.

Những ngày đầu tháng 6, trời nắng rát nhưng trên công trường xe tải, máy xúc, công nhân,... vẫn làm việc khẩn trương để có thể sớm đưa công trình vào sử dụng.

Theo quy hoạch, hồ điều hòa Thụy Phương 2 sẽ kết nối đồng bộ với tuyến kênh Thụy Phương đang được xây dựng gần đó. Sự kết hợp giữa hai công trình được kỳ vọng sẽ nâng cao hiệu quả tiêu thoát nước cho nhiều khu dân cư, khu đô thị và các tuyến đường thường xuyên chịu áp lực ngập úng trong mùa mưa.

Dự án xây dựng hồ điều hòa Yên Nghĩa 1 (xã An Khánh) có diện tích 20ha, tổng mức đầu tư 858 tỷ đồng, được khởi công vào cuối tháng 1. Hồ được thiết kế mực nước sâu 4m, hệ thống bờ kè bao quanh dài 2,5km cùng cống điều tiết 3x3m kết nối linh hoạt với kênh La Khê.

Ghi nhận của phóng viên, việc đào đắp, gia cố bờ hồ và thi công các hạng mục kỹ thuật tại dự án đang được triển khai đồng bộ. Dự kiến việc đào lòng hồ sẽ hoàn thành trong tháng 6.

Theo kế hoạch, hồ điều hòa Yên Nghĩa 1 sẽ kết hợp cùng hồ Yên Nghĩa 2 tạo thành cụm điều tiết nước quy mô lớn ở cửa ngõ phía Tây Hà Nội, góp phần giảm áp lực cho hệ thống thoát nước dọc đại lộ Thăng Long và các khu vực lân cận khi xảy ra mưa lớn.

Cách hồ điều hòa Yên Nghĩa 1 khoảng 500m là hồ điều hòa Yên Nghĩa 2 đang khẩn trương hoàn thiện các hạng mục cuối để sớm hoàn thành dự án.

Hồ Yên Nghĩa 2 có diện tích khoảng 5ha, tổng mức đầu tư 250 tỷ đồng, dự kiến hoàn thành cùng thời điểm với hồ Yên Nghĩa 1.

Hồ điều hòa Yên Nghĩa 2 tuy có quy mô nhỏ hơn những hồ khác nhưng giữ vai trò hỗ trợ quan trọng trong việc chia tải cho hệ thống thoát nước khu vực An Khánh và hành lang đại lộ Thăng Long khi xuất hiện các trận mưa lớn.

Nhiều hạng mục của dự án đã hoàn thành, các đơn vị thi công đang tập trung hoàn thiện phần kè, đường quanh hồ, hệ thống hạ tầng kỹ thuật,... bảo đảm tiến độ theo yêu cầu của thành phố.

Với tổng mức đầu tư khoảng 920 tỷ đồng, kênh Thụy Phương khi đi vào hoạt động sẽ góp phần nâng cao năng lực tiêu thoát nước cho các khu vực như: Ciputra, Tây Hồ Tây, khu Ngoại giao đoàn, Resco, Ecohome và nhiều khu dân cư phía Bắc Từ Liêm. Đồng thời, kênh Thụy Phương cũng sẽ bổ cập nguồn nước cho sông Tô Lịch trong tương lai.

Trong ảnh là điểm đầu kênh Thụy Phương, nằm gần cửa cống Liên Mạc thuộc địa bàn phường Đông Ngạc.

Kênh Thụy Phương là một trong những dự án hiếm hoi mang hai chức năng cùng lúc, vừa chống ngập cho đô thị, vừa hỗ trợ cải thiện môi trường hệ thống sông nội đô Hà Nội. Dự án có tổng chiều dài khoảng 7km, trong đó 3km đi theo mương hở và 4km đi theo cống.

"Tôi thấy đây là một dự án lịch sử, từ giải phóng mặt bằng đến thi công rất nhanh chóng, sử dụng nhiều máy móc, công nghệ hiện đại. Hi vọng khi kênh Thụy Phương hoàn thiện thì khu vực đường Võ Chí Công sẽ không còn cảnh ngập lụt mỗi khi mưa lớn và dòng sông Tô Lịch được hồi sinh", ông Trần Mạnh Tuấn (39 tuổi, trú tại phường Thụy Phương) chia sẻ.

Những ngày đầu tháng 6, nhiệt độ ngoài trời nhiều thời điểm vượt ngưỡng 37 độ C, song các công nhân trên công trường kênh Thụy Phương vẫn duy trì cường độ làm việc cao. Các hạng mục được triển khai liên tục nhằm bảo đảm tiến độ của một trong những công trình chống ngập khẩn cấp trọng điểm của Hà Nội khi mùa mưa bão đang cận kề.