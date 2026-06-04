Công an xác minh vụ người đàn ông xịt nước vào thợ xây nhà sát vách

Ngày 4/6, mạng xã hội lan truyền đoạn clip ghi lại cảnh một người đàn ông đứng từ ngôi nhà bên cạnh, dùng vòi nước xịt thẳng về phía một thợ đang tháo dỡ công trình sát vách.

Theo hình ảnh trong clip, người thợ làm việc ở vị trí trên cao, trong khi dòng nước liên tục phun về phía mình. Dù vậy, người thợ này vẫn tiếp tục công việc.

Cảnh người đàn ông xịt nước vào thợ xây (Ảnh: Chụp màn hình).

Sau khi đăng tải, đoạn video nhanh chóng thu hút sự quan tâm của cộng đồng mạng. Nhiều ý kiến cho rằng hành động xịt nước vào người đang làm việc trên cao là nguy hiểm, có thể khiến nạn nhân mất thăng bằng, trượt ngã.

Một số bình luận cũng bày tỏ lo ngại trong môi trường thi công, nhất là khi có sử dụng thiết bị điện, việc phun nước có thể tiềm ẩn nguy cơ chập điện, gây tai nạn lao động.

Theo thông tin ban đầu, sự việc xảy ra tại xã Tây Phương, TP Hà Nội. Trao đổi với phóng viên, chỉ huy Công an xã Tây Phương xác nhận đơn vị đã tiếp nhận phản ánh và đang tiến hành xác minh, làm rõ vụ việc.