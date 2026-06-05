Chuyên gia phân tích sự cố cáp neo khiến cây cầu ở TPHCM bị phong tỏa

Ngày 5/6, đại diện UBND xã Tân Nhựt cho biết, địa phương đang phối hợp với các cơ quan chuyên môn xây dựng phương án khắc phục sự cố tại cầu Tân Nhựt nhằm sớm khôi phục lưu thông.

"Dự kiến trong tuần này, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng của xã trình khái toán kinh phí và phương án sửa chữa. Sau khi được UBND xã thông qua, địa phương sẽ phối hợp hoàn thành thủ tục và tiến hành khắc phục sự cố", đại diện UBND xã Tân Nhựt thông tin.

Cần khảo sát toàn bộ dây cáp

Trao đổi với phóng viên Dân trí, PGS.TS Nguyễn Hữu Thuấn, chuyên gia cầu đường thuộc Trường Đại học Giao thông Vận tải, cho biết, cầu Tân Nhựt là dạng cầu dây văng quy mô nhỏ (cầu dân sinh). Ở loại cầu này, hệ thống cáp văng cùng tham gia chịu lực với dầm và tháp cầu.

Một ốc siết bị tuột khỏi dây cáp của cầu Tân Nhựt, hai ốc còn lại cũng xê dịch khỏi vị trí (Ảnh: Xuân Đoàn).

Theo ông Thuấn, khi một dây cáp bị hư hỏng, khả năng chịu lực của kết cấu nhịp cầu sẽ bị ảnh hưởng ở những mức độ khác nhau, tùy thuộc vị trí và mức độ hư hỏng của dây cáp.

Chuyên gia cho biết, điểm yếu nhất của cáp văng thường nằm ở các vị trí liên kết cáp với dầm cầu hoặc tháp cầu. Qua hình ảnh hiện trường, vị trí xuất hiện dấu hiệu hư hỏng tại cầu Tân Nhựt nằm ở đầu neo cáp liên kết với dầm chủ.

"Đây là loại cáp trần, không có lớp vỏ bảo vệ. Hệ thống neo sử dụng các kẹp cáp hình chữ U, là giải pháp đơn giản, dễ thi công và tiết kiệm chi phí nhưng tuổi thọ không cao. Đơn vị khai thác cần kiểm tra định kỳ lực siết của bu lông kẹp cáp để duy trì khả năng làm việc của liên kết, tránh để cáp bị tuột", ông Thuấn phân tích.

Đồng thời, theo đánh giá ban đầu từ hình ảnh hiện trường, đầu cáp neo chưa bị tuột hoàn toàn khỏi các kẹp cáp mà mới chỉ tuột 1/3 số kẹp. Do đó, dây cáp vẫn còn khả năng chịu lực nhất định.

"Ngay cả trường hợp một dây cáp bị tuột thì cũng chưa thể gây sập cầu ngay, mà chủ yếu làm suy giảm khả năng chịu lực của công trình. Dù vậy, hư hỏng này cần được sửa chữa khẩn cấp để tránh đầu cáp tiếp tục tuột khỏi các kẹp còn lại", ông Thuấn nói.

Chuyên gia cũng góp ý đơn vị quản lý cần khảo sát toàn bộ hệ thống dây cáp trên cầu, bao gồm các vị trí neo dưới dầm và trên tháp cầu, nhằm đánh giá tổng thể hiện trạng công trình. Trên cơ sở đó, đơn vị thi công có thể bổ sung hoặc lắp lại các kẹp cáp bị tuột, đồng thời kiểm tra và siết chặt toàn bộ các liên kết còn lại.

Theo PGS.TS Nguyễn Hữu Thuấn, việc tạm dừng lưu thông qua cầu để phục vụ khảo sát và đánh giá mức độ hư hỏng là cần thiết nhằm bảo đảm an toàn tuyệt đối cho công trình cũng như người và phương tiện tham gia giao thông.

Về lâu dài, để tránh tái diễn những sự cố tương tự, chuyên gia cho rằng cơ quan quản lý cần xây dựng và thực hiện nghiêm quy trình bảo trì cầu, đồng thời tăng cường kiểm soát tải trọng phương tiện lưu thông qua cầu.

Cân nhắc giữa chi phí sửa cầu và xây mới

Trao đổi với Dân trí, một chuyên gia trong lĩnh vực cầu đường tại TPHCM cũng cho rằng, cầu Tân Nhựt thuộc loại cầu dây văng, có các dây nối trực tiếp từ tháp xuống dầm. Các dây cáp là cấu kiện chỉ làm việc trong trạng thái chịu kéo và không có khả năng chịu nén. Vì vậy, sự nguyên vẹn của các liên kết neo cáp đặc biệt quan trọng đối với khả năng chịu lực và ổn định của công trình.

Cầu Tân Nhựt bị phong tỏa hơn nửa tháng qua (Ảnh: Xuân Đoàn)

Theo chuyên gia, sau khi xảy ra sự cố, đơn vị tư vấn sẽ phải khảo sát, kiểm định và đánh giá chi tiết toàn bộ công trình để xác định nguyên nhân, phạm vi và mức độ hư hỏng của kết cấu, đồng thời đánh giá khả năng khai thác còn lại của cầu.

Việc không xác định được chính xác tải trọng tác động khiến quá trình đánh giá phải xem xét nhiều kịch bản tải trọng bất lợi khác nhau. Công tác này có thể đòi hỏi nhiều thời gian, công sức và chi phí hơn so với trường hợp đã xác định rõ tải trọng gây ra sự cố.

Sau khi có kết quả đánh giá, cơ quan quản lý cần xem xét đồng thời hai phương án: sửa chữa công trình hiện hữu hoặc xây dựng mới. Việc lựa chọn phương án nên được thực hiện trên cơ sở so sánh tổng thể về mức độ hư hỏng, chi phí đầu tư, thời gian thi công, tuổi thọ khai thác sau sửa chữa và hiệu quả kinh tế - kỹ thuật của từng phương án.

Đối với cầu Tân Nhựt, chuyên gia cho rằng việc chính quyền địa phương phong tỏa cầu ngay khi phát hiện hiện tượng bất thường là biện pháp an toàn cần thiết. Trong các hệ kết cấu sử dụng cáp chịu kéo, một hư hỏng tưởng như nhỏ tại vị trí neo hoặc liên kết có thể làm thay đổi đáng kể sự phân bố lực của toàn hệ.

Vì vậy, việc phát hiện sớm và ngừng khai thác trước khi hư hỏng phát triển là yếu tố rất quan trọng để tránh các kịch bản nghiêm trọng hơn.