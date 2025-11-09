Vì sao miền Bắc nồm ẩm sớm?

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn quốc gia cho biết do khối không khí lạnh tiếp tục suy yếu, những ngày qua miền Bắc duy trì trạng thái mưa nhỏ, độ ẩm cao (hiện tượng nồm ẩm), trạng thái thời tiết này còn kéo dài đến ngày 11/11.

Dự báo do không khí lạnh được tăng cường, khoảng ngày 13-14/11, miền Bắc trời chuyển rét vào đêm và sáng. Khoảng thời gian này, miền Bắc sẽ giảm nồm ẩm.

Dù mới là những ngày đầu Đông (lập Đông năm nay là ngày 7/11), nhưng miền Bắc đã nồm ẩm, độ ẩm không khí cao gây đọng nước và ẩm ướt trên sàn nhà, tường, đồ đạc...

Lãnh đạo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho biết thông thường cuối Thu, đầu Đông thời tiết ở miền Bắc nắng hanh, tuy nhiên năm nay không khí lạnh đến sớm, trời mưa nhiều. Hai ngày qua nhiều người dân cảm giác nồm ẩm.

Hai hôm nay, trời Hà Nội và nhiều nơi ở miền Bắc mưa nhỏ cả ngày, nhiệt độ cao nhất khoảng 28 độ C, độ ẩm không khí cao trên 80%.

Miền Bắc nồm ẩm (Ảnh: Mạnh Quân).

Lãnh đạo trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia nhận định mọi năm hiện tượng nồm ẩm này xảy ra vào cuối mùa Đông đến đầu mùa Xuân (khoảng tháng 2-4 dương lịch).

Thời điểm này, do tác động của khối không khí lạnh suy yếu lệch Đông, cộng thêm trường gió Đông Nam của khối không khí biển lấn vào mang theo hơi ẩm từ biển vào đất liền tạo ra nồm ẩm.

Cơ quan khí tượng thủy văn cho biết khu vực Bắc Bộ từ đêm 9-11/11, có mưa rào và dông rải rác, đêm và sáng trời lạnh, vùng núi có nơi trời rét. Khoảng ngày 13-14/11, có khả năng trời chuyển rét vào đêm và sáng do ảnh hưởng của đợt không khí lạnh tăng cường.

Khu vực từ Thanh Hóa đến Hà Tĩnh đêm 9-11/11 có mưa, mưa rào rải rác. Khu vực Từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi có mưa vài nơi, khoảng ngày 14-15/11 khả năng có mưa, mưa rào và dông rải rác.

Các khu vực khác được dự báo có mưa rào và dông vài nơi, riêng phía Nam cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ chiều và tối 9-10/11 có mưa rào và dông rải rác.

Cơ quan khí tượng thủy văn nhận định trong tháng 11, trên khu vực Biển Đông có khả năng xuất hiện 2-3 cơn bão hoặc áp thấp nhiệt đới, trong đó 1-2 cơn có khả năng ảnh hưởng đến đất liền Việt Nam.

Dự báo trong tháng 11, không khí lạnh tiếp tục có xu hướng gia tăng về tần suất và cường độ.

Bên cạnh đó, tại các tỉnh từ Hà Tĩnh đến Đắk Lắk và Khánh Hòa trong tháng 11 có khả năng xuất hiện các đợt mưa lớn diện rộng. Phía Tây các tỉnh Lâm Đồng và khu vực Nam Bộ có nhiều ngày có mưa rào và dông, trong đó một số ngày có thể xảy ra mưa vừa, mưa to.

Cơ quan khí tượng thủy văn cũng cảnh báo trên cả nước trong tháng 11 tiếp tục có khả năng xuất hiện các hiện tượng thời tiết nguy hiểm như dông, lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.