Khách hàng kể lúc cảnh sát ập vào thẩm mỹ viện Mailisa ở TPHCM

Trưa 13/11, cảnh sát vẫn đang phong tỏa khu vực trước thẩm mỹ viện Mailisa trên đường Huỳnh Văn Bánh (quận Phú Nhuận cũ, TPHCM) để phục vụ công tác nghiệp vụ.

Bên ngoài, nhiều người dân hiếu kỳ đứng theo dõi và được lực lượng chức năng nhắc nhở giữ trật tự. Một số khách vẫn ngồi tại các quán sát bên thẩm mỹ viện với hy vọng chờ cơ quan chức năng làm việc xong để vào tiếp tục làm đẹp.

Nhiều khách hàng nán lại cạnh thẩm mỹ viện Mailisa chờ được làm đẹp (Ảnh: Lê Trai).

Trong quán cà phê cóc mái lợp bạc giữa thời tiết nắng nóng khoảng 32 độ C, bà T. (58 tuổi) than thở không biết khi nào mới được vào thẩm mỹ viện để làm da.

Bà T. cho biết bà từ tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu cũ lên TPHCM để làm đẹp tại thẩm mỹ viện Mailisa. Bà biết đến cơ sở này qua mạng xã hội và từng làm môi, chân mày tại đây cách đây khoảng 2 năm.

Sáng cùng ngày, bà có mặt từ rất sớm để làm da. Trước đó, bà đã được tư vấn, mua bộ sản phẩm chăm sóc da giá 3,1 triệu đồng và được tặng kèm liệu trình chăm sóc, chống nám.

“Sáng nay, sau khi nhân viên tư vấn xong, chuẩn bị đưa tôi lên lầu làm đẹp thì bất ngờ hàng chục công an ập vào”, bà T. kể.

Sau khi được cảnh sát yêu cầu ra ngoài, bà T. nán lại ở quán cà phê. Bà cho biết có hỏi một số nhân viên nhưng họ cũng không rõ khi nào cơ quan chức năng sẽ làm việc xong. Do đường xa, đi lại vất vả, bà cố chờ để được tiếp tục làm đẹp.

Cảnh sát có mặt tại thẩm mỹ viện Mailisa ở TPHCM (Ảnh: Lê Trai).

Do chờ đợi từ sáng đến trưa, nhiều khách hàng bắt đầu tỏ ra mệt mỏi. Một số người phải ăn mì gói ở quán cà phê để chống đói và tiếp tục chờ đợi.

Anh H.V.T. (19 tuổi, sinh viên năm 2) cho biết anh đến thẩm mỹ viện Mailisa để xử lý nốt ruồi và tàn nhang. Đây là lần thứ hai anh đến cơ sở này. Theo anh, chi phí là 50.000 đồng/nốt nhỏ và 200.000 đồng/nốt lớn.

“Sáng nay, tôi vừa đến ghi danh thì cảnh sát cơ động ập vào. Các cán bộ yêu cầu toàn bộ nhân viên bỏ điện thoại xuống, còn khách thì được mời ra ngoài”, anh T. kể.

Sáng 13/11, theo ghi nhận của phóng viên Dân trí, lực lượng cảnh sát thuộc Bộ Công an phối hợp với Công an TPHCM đã xuất hiện tại số 86-88-92 Huỳnh Văn Bánh. Địa chỉ này là tòa nhà thẩm mỹ viện Mailisa.

Cùng thời điểm, lực lượng công an cũng tiến hành kiểm tra các chi nhánh của thẩm mỹ viện này ở tỉnh Đắk Lắk, Cần Thơ,...