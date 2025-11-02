Sập cầu Cây Sung khiến 750 người bị cô lập

Sáng 2/11, ông Đặng Thanh Thuận, Bí thư xã Bình Minh (tỉnh Quảng Ngãi), cho biết nước lũ đã làm sập cầu Cây Sung, nối thôn Phước An với trung tâm xã. Sự việc không gây thiệt hại về người.

Cầu sập làm 288 hộ dân với 750 nhân khẩu ở các xóm Xuân Lộc, Châu Long, Châu Bình bị cô lập.

Nước lũ làm sập cầu Cây Sung ở Quảng Ngãi (Ảnh: Bình Minh).

"Nước lũ chảy quá mạnh gây xói lở phần mố trụ khiến cầu Cây Sung bị sập. Lực lượng dân quân, công an đã lập chốt ở hai đầu cầu ngăn người dân đến gần khu vực này”, ông Thuận thông tin.

Cầu Cây Sung bị sập lúc rạng sáng 2/11 khiến tuyến đường nối trung tâm xã với 3 thôn phía tây bị chia cắt, nhiều người không thể đi làm.

Chị Nguyễn Thị Minh Hòa (ở xã Bình Minh) cho biết, có hai con đường dẫn đến trung tâm xã nhưng đều bị chia cắt. Một đường qua nơi cầu sập, đường còn lại bị ngập sâu.

Cầu sập làm 288 hộ dân với 750 nhân khẩu bị cô lập (Ảnh: Bình Minh).

"Cả hai tuyến đường bị chia cắt khiến nhiều công nhân làm việc tại Khu kinh tế Dung Quất không thể đến công ty. Sáng nay tôi phải xin nghỉ”, chị Hòa nói.

Hai ngày qua, Quảng Ngãi tiếp tục có mưa lớn khiến nhiều nơi bị sạt lở, ngập lụt. Nước sông Trà Bồng dâng cao trên báo động 2, gây sạt lở và ngập nhiều xã ở vùng hạ du.