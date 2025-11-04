Rút 2 đoàn tàu chở đá trên cầu, đường sắt Bắc - Nam thông tuyến trở lại

Sáng 4/11, ông Lê Hồng Hải, Giám đốc Công ty cổ phần Đường sắt Bình Trị Thiên, cho biết 2 đoàn tàu chở đá dừng trên cầu Bạch Hổ và Dã Viên đã được lệnh rời khỏi vị trí.

Theo ông Hải, vào chiều tối 3/11, khi mực nước trên sông Hương giảm xuống, 2 đoàn tàu chở đá và phân lân được lệnh rút khỏi vị trí. Đến 22h30 cùng ngày, ngành đường sắt hoàn thành thủ tục, xin lệnh thông tuyến Bắc - Nam, các đoàn tàu hoạt động bình thường trở lại.

Các đoàn tàu chở đá được lệnh rời khỏi cầu đường sắt Bạch Hổ và Dã Viên (Ảnh: Cao Tiến).

Trước đó, vào lúc 14h ngày 3/11, khi nước lũ trên sông Hương lên nhanh, chạm đáy dầm cầu Bạch Hổ và Dã Viên, ngành đường sắt quyết định phong tỏa cung đường Huế - Văn Xá để ứng cứu 2 cây cầu nêu trên.

Công ty cổ phần Đường sắt Bình Trị Thiên đã điều 2 đoàn tàu chở đá và phân lân ra dừng trên cầu Bạch Hổ và Dã Viên để chống trôi cầu khi nước lũ sông Hương dâng cao.

Đơn vị đã điều đoàn tàu 18 toa, gồm 11 toa chở phân lân, 7 toa chở đá hộc từ các tàu hàng nằm gần ga Huế, lên án ngữ cầu Bạch Hổ. Một tàu hàng khác kéo 7 toa chở đá hộc trấn giữ cầu Dã Viên.

Tổng khối lượng hàng trên 2 đoàn tàu khoảng 474 tấn, giúp tăng tải trọng, tránh nguy cơ lũ cuốn trôi 2 cây cầu quan trọng này.

Đây là lần thứ 3 liên tiếp, ngành đường sắt phải điều các đoàn tàu chở hàng ra án ngữ trên cầu Dã Viên và Bạch Hổ khi nước lũ dâng cao. Hai lần trước vào các ngày 27 và 29/10.