Rà soát gần 62 triệu thửa đất - sự kiện nổi bật của ngành năm 2025

Theo thông tin từ Bộ Nông nghiệp và Môi trường, 10 sự kiện nổi bật của ngành trong năm 2025 vừa được công bố.

Trong đó, Bộ hoàn thành xây dựng cơ sở dữ liệu quốc gia về đất đai và triển khai chiến dịch 90 ngày làm giàu, làm sạch dữ liệu đất đai trên phạm vi toàn quốc, trong điều kiện thời gian gấp, khối lượng công việc đặc biệt lớn, huy động đồng bộ nhiều bộ, ngành, địa phương.

Trụ sở Bộ Nông nghiệp và Môi trường ở Hà Nội (Ảnh: Thế Kha).

Sau 90 ngày triển khai, hơn 61,7 triệu thửa đất được rà soát, cập nhật, chỉnh lý. Trong đó hơn 24,37 triệu thửa đạt tiêu chí “đúng - đủ - sạch - sống”, đủ điều kiện vận hành theo thời gian thực, kết nối và chia sẻ với các cơ sở dữ liệu quốc gia khác. Đây được coi là bước tiến rất lớn về chất lượng dữ liệu đất đai so với giai đoạn trước.

Với các khu vực chưa có cơ sở dữ liệu đất đai, chiến dịch tập trung số hóa dữ liệu đất ở, nhà ở qua giấy chứng nhận (sổ đỏ), thu thập hơn 6,2/7,6 triệu sổ đỏ (đạt trên 81%).

Bộ Nông nghiệp và Môi trường cho biết công tác đồng bộ dữ liệu được xác định là yêu cầu bắt buộc để bảo đảm dữ liệu “sống - sạch - thống nhất - dùng chung”.

34 tỉnh, thành phố đã hoàn thành đồng bộ về Trung ương với hơn 61,15 triệu thửa đất (khoảng 98%). Trong đó hơn 24,4 triệu dữ liệu đã đầy đủ các khối thông tin, sẵn sàng khai thác, sử dụng và chia sẻ.

“Kết quả là minh chứng cho quyết tâm chính trị, sự phối hợp chặt chẽ và hành động quyết liệt, tạo nền tảng dữ liệu vững chắc phục vụ phát triển kinh tế - xã hội trong giai đoạn mới”, Bộ Nông nghiệp và Môi trường cho hay.

Mẫu sổ đỏ hiện nay (Ảnh: Bộ NN-MT).

9 sự kiện nổi bật khác của ngành có tổ chức bộ máy Bộ Nông nghiệp và Môi trường sau hợp nhất theo hướng tinh - gọn - mạnh, hiệu năng - hiệu lực - hiệu quả.

Sau khi hợp nhất, cơ cấu tổ chức của Bộ được tinh gọn mạnh mẽ khi giảm 25/55 đầu mối (45,45%), giảm 19/78 đơn vị sự nghiệp (24,36%), tinh giản 63/301 đầu mối cấp phòng (20,9%), tạo nền tảng nâng cao hiệu lực quản lý, hiệu quả điều hành và chất lượng phục vụ người dân, doanh nghiệp.

Ngoài ra còn có các sự kiện nổi bật khác: Cải cách thủ tục hành chính mạnh mẽ, thực chất; giảm chi phí, tăng niềm tin cho người dân, doanh nghiệp; Đại hội Đảng bộ Bộ Nông nghiệp và Môi trường lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 -2030 định hướng chiến lược cho giai đoạn phát triển mới; Kỷ niệm 80 năm ngành Nông nghiệp và Môi trường gắn với Đại hội Thi đua yêu nước lần thứ I khơi dậy truyền thống, tạo động lực đổi mới; Đột phá trong xây dựng, hoàn thiện thể chế, chính sách, pháp luật, tạo “đòn bẩy” phát triển;

Thúc đẩy khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số tạo động lực mới cho quản lý và sản xuất; Chủ động, đột phá trong hợp tác và hội nhập quốc tế, từ tiếp nhận sang dẫn dắt hợp tác; Xuất khẩu nông, lâm, thủy sản lập kỷ lục trên 70 tỷ USD - Nông nghiệp tiếp tục là trụ đỡ nền kinh tế; Chủ động - quyết liệt từ sớm ứng phó thiên tai, đảm bảo sản xuất, giảm thiểu thiệt hại trong bối cảnh cực đoan.

Trong bối cảnh kinh tế thế giới biến động, rào cản thương mại gia tăng và thiên tai cực đoan diễn biến phức tạp, ngành nông nghiệp và môi trường tiếp tục giữ vững vai trò “trụ đỡ" của nền kinh tế và an sinh xã hội, đồng thời tạo dựng nền tảng cho chuyển đổi xanh và phát triển bền vững.

Năm 2025, tổng kim ngạch xuất khẩu nông, lâm, thủy sản ước đạt 70,09 tỷ USD, tăng 12% so với năm 2024, cao nhất từ trước đến nay và vượt xa mục tiêu 65 tỷ USD Chính phủ giao.

Cơ cấu xuất khẩu tiếp tục tăng trưởng tích cực: nông sản 37,25 tỷ USD (+13,7%); chăn nuôi 628 triệu USD (+17,4%); thủy sản 11,32 tỷ USD (+12,7%); lâm sản 18,5 tỷ USD (+6,6%); nhóm đầu vào sản xuất 2,38 tỷ USD (+27,1%); muối 12,1 triệu USD (+84,9%).

Ngành duy trì 10 nhóm hàng xuất khẩu trên 1 tỷ USD, trong đó có 3 nhóm hàng đạt kim ngạch trên 8 tỷ USD gồm: sản phẩm gỗ 1,6 tỷ USD (+2,8%); cà phê 8,6 tỷ USD (+52,5%); rau quả 8,6 tỷ USD (+19,8%).