Gần 56 triệu thửa đất đã được tạo mã định danh

Theo thông tin từ Bộ Nông nghiệp và Môi trường, cơ sở dữ liệu đất đai của 16 địa phương đã được đồng bộ với cơ sở dữ liệu quốc gia, gồm: Hải Phòng, Cần Thơ, TPHCM, An Giang, Bắc Ninh, Cà Mau, Đắk Lắk, Điện Biên, Đồng Nai, Đồng Tháp, Khánh Hòa, Lạng Sơn, Lào Cai, Phú Thọ, Quảng Ngãi và Thái Nguyên.

Hơn 18 triệu thửa đất đã phân loại được đồng bộ lên hệ thống (tính đến 15/10), trong đó 9,6 triệu thửa đất đảm bảo cấu trúc chuẩn để đồng bộ với trung tâm dữ liệu quốc gia.

Đến nay, 30 địa phương đã tạo lập mã định danh cho gần 55,7 triệu thửa đất, dựa trên 3 khối thông tin gồm dữ liệu không gian, dữ liệu thuộc tính và dữ liệu phi cấu trúc.

Mẫu sổ đỏ hiện nay (Ảnh: Bộ NN-MT).

Bộ Công an đã đối khớp, xác thực thông tin chủ sử dụng đất, chủ sở hữu nhà ở do Bộ Nông nghiệp và Môi trường cung cấp với Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư.

34 địa phương đã gửi dữ liệu về Bộ Công an, tuy nhiên có khoảng 4,6 triệu trường hợp có thông tin bị lệch và 14 triệu trường hợp không tìm thấy thông tin. Bộ Công an đã bàn giao cho Sở Nông nghiệp và Môi trường các địa phương để rà soát, chỉnh sửa, cập nhật lại dữ liệu đất đai.

Quyền Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Trần Đức Thắng yêu cầu việc rà soát, chuẩn hóa, nâng cấp cơ sở dữ liệu đất đai phải đảm bảo tuyệt đối an ninh, an toàn, bảo mật thông tin, coi đây là yếu tố then chốt trong quá trình vận hành hệ thống dữ liệu quốc gia.

Chiến dịch 90 ngày rà soát, làm sạch toàn bộ cơ sở dữ liệu đất đai được Bộ Nông nghiệp và Môi trường, Bộ Công an và UBND tỉnh, thành phố triển khai từ ngày 1/9 đến ngày 30/11.

Cơ quan chức năng sẽ xác thực thông tin của chủ sử dụng đất, chủ sở hữu nhà ở trên cơ sở dữ liệu hiện có với Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư. Rà soát, cập nhật, chỉnh lý, nhập bổ sung thông tin còn thiếu của các thửa đất, thông tin về thẻ căn cước/căn cước công dân của chủ sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản vào cơ sở dữ liệu đất đai.

Kế hoạch cũng yêu cầu địa phương thu thập bản sao, bản chụp các loại giấy chứng nhận về quyền sử dụng đất ở, nhà ở và thẻ căn cước của các chủ sử dụng đất, chủ sở hữu nhà ở.

Bộ Nông nghiệp và Môi trường cho biết sẽ đồng bộ cơ sở dữ liệu đất đai của 34 tỉnh, thành phố tập trung, thống nhất về Cơ sở dữ liệu quốc gia về đất đai tại trung ương và kết nối, chia sẻ với Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, các bộ, ngành, địa phương, các cơ quan Đảng, Quốc hội, Chính phủ, MTTQ Việt Nam, TAND, VKSND, các tổ chức chính trị - xã hội.

Chiến dịch nhằm tạo nền tảng để phát triển Chính phủ điện tử và công cụ quản lý nhà nước về đất đai, phục vụ công tác chỉ đạo, điều hành của các cấp, ngành minh bạch, hiệu quả, rõ trách nhiệm.