Lập đường dây nóng gỡ vướng mắc, đẩy nhanh thông quan nông sản nhập khẩu

Tại cuộc họp báo thường kỳ Bộ Nông nghiệp và Môi trường sáng 5/2, ông Lê Bá Anh, Phó Cục trưởng Cục Chất lượng, Chế biến và Phát triển thị trường, thông tin về các giải pháp nhằm tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong thực hiện Nghị định số 46/2026 quy định chi tiết thi hành một số điều và biện pháp để tổ chức, hướng dẫn thi hành Luật An toàn thực phẩm (có hiệu lực từ ngày 26/1).

Ông Lê Bá Anh thông tin tại cuộc họp báo (Ảnh: Bích Hồng).

“Bộ Nông nghiệp và Môi trường đã huy động tối đa nguồn lực, ưu tiên bố trí các phòng thử nghiệm, tập trung phân tích, kiểm nghiệm mẫu đối với nông sản, thực phẩm nhập khẩu, nhằm đẩy nhanh thông quan, kịp thời giải phóng hàng hóa phục vụ nhu cầu Tết Nguyên đán và sản xuất trong nước”, ông Lê Bá Anh cho hay.

Bộ cũng thiết lập đường dây nóng hoạt động 24/7 tại Cục Chăn nuôi và Thú y cùng Cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật. Đây là hai đơn vị trực tiếp thực hiện kiểm soát nông sản, thực phẩm nhập khẩu để tiếp nhận, giải đáp và hướng dẫn kịp thời các vướng mắc phát sinh.

Danh sách 43 phòng thử nghiệm đã được Bộ Nông nghiệp và Môi trường công khai để phục vụ hoạt động kiểm tra nhà nước đối với hàng hóa nhập khẩu.

Thực hiện chỉ đạo mới nhất của Thủ tướng Chính phủ, các bộ, ngành liên quan đang khẩn trương xây dựng nghị quyết nhằm tiếp tục tháo gỡ các vướng mắc trong tổ chức thực hiện Nghị định 46/2026.

Cục Chăn nuôi và Thú y, Cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật cùng hệ thống các chi cục tại cửa khẩu cũng đã tổ chức họp khẩn, kể cả trong ngày thứ bảy, chủ nhật để kịp thời hướng dẫn, tháo gỡ vướng mắc.

Sau chỉ đạo quyết liệt của Chính phủ và sự vào cuộc khẩn trương của các bộ, ngành, tình trạng ùn tắc hàng hóa tại một số cửa khẩu cơ bản được tháo gỡ (Ảnh: Nông nghiệp - Môi trường).

Liên quan đến việc này, Chính phủ vừa ban hành nghị quyết về việc tạm ngưng hiệu lực và điều chỉnh thời hạn áp dụng Nghị định 46/2026 và Nghị quyết số 66.13/2026 quy định về công bố, đăng ký sản phẩm thực phẩm cho đến hết ngày 15/4. Các văn bản này sẽ tiếp tục có hiệu lực từ ngày 16/4.

Trong thời gian tạm ngưng hiệu lực như trên, Nghị định 15/2018 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật An toàn thực phẩm và các văn bản quy định, hướng dẫn thi hành tiếp tục có hiệu lực.

Trước ngày 16/4, Bộ Y tế, Bộ Nông nghiệp và Môi trường, Bộ Công Thương, Bộ Tài chính cùng các bộ, cơ quan liên quan, UBND các cấp chịu trách nhiệm chuẩn bị đầy đủ các điều kiện cần thiết thực hiện Nghị định 46/2026/NĐ-CP và Nghị quyết số 66.13/2026.