Hà Nội mở chiến dịch 90 ngày "làm sạch" dữ liệu đất đai

UBND TP Hà Nội vừa ban hành Kế hoạch số 252 về triển khai thực hiện chiến dịch làm giàu, làm sạch cơ sở dữ liệu quốc gia về đất đai.

Chiến dịch nhằm mục tiêu hoàn thiện toàn bộ cơ sở dữ liệu đất đai tại 126 đơn vị cấp xã của Hà Nội. Sau khi được chuẩn hóa sẽ được kết nối và đồng bộ với cơ sở dữ liệu quốc gia về đất đai và dân cư, góp phần nâng cao hiệu quả cung cấp dịch vụ công trực tuyến và quản lý nhà nước.

Theo kế hoạch, những nội dung cần triển khai gồm hoàn thiện cơ sở dữ liệu đất đai đã có, trong đó phân loại dữ liệu thành 3 nhóm: Sử dụng tốt; cần chỉnh sửa/xác thực; không sử dụng được.

Đồng thời, thành phố triển khai xây dựng dữ liệu đất ở, nhà ở đối với nơi chưa xây dựng cơ sở dữ liệu, trong đó thu thập giấy tờ (sổ đỏ, căn cước công dân) từ người dân và số hóa và nhập dữ liệu vào hệ thống.

Một dự án bất động sản tại TP Hà Nội (Ảnh minh họa: Trần Kháng).

Bên cạnh đó, thành phố sẽ kết nối, chia sẻ cơ sở dữ liệu đất đai thống nhất, dùng chung với cơ sở dữ liệu quốc gia và các cơ quan chức năng. Thành phố sẽ quản lý, vận hành cơ sở dữ liệu đất đai, dịch vụ công trực tuyến, tái cấu trúc thủ tục hành chính để giảm hồ sơ giấy. Ngoài ra, thành phố bổ sung mã định danh thửa đất, tích hợp với địa chỉ số quốc gia.

Chiến dịch sẽ được thực hiện trong vòng 90 ngày, cụ thể ngày 16/9 hoàn thành phân loại dữ liệu, tổ chức kết nối hệ thống; đến ngày 25/9 đối soát danh sách chủ sử dụng đất với cơ sở dữ liệu quốc gia; đến ngày 3/10 hoàn tất xác thực, cập nhật thông tin; đến ngày 15/11 tạo lập dữ liệu cho các thửa đất chưa có trong hệ thống; ngày 30/11 kết thúc chiến dịch, đồng bộ dữ liệu lên hệ thống trung ương.

Sở Nông nghiệp và Môi trường Hà Nội là đơn vị chủ trì thực hiện chiến dịch, tham mưu UBND thành phố ban hành quyết định thành lập ban chỉ đạo và tổ công tác; xây dựng kế hoạch chi tiết, hướng dẫn kỹ thuật, chỉ đạo triển khai; tổng hợp báo cáo kết quả hằng tuần gửi Bộ Nông nghiệp và Môi trường, Bộ Công an và UBND thành phố.

Sở này chỉ đạo Văn phòng Đăng ký đất đai Hà Nội rà soát nhân lực, trang thiết bị; triển khai xây dựng, thu thập, cập nhật và chuẩn hóa dữ liệu; xử lý vướng mắc phát sinh, tham mưu phương án tháo gỡ cho UBND thành phố; rà soát, xây dựng dự toán kinh phí (nếu có), gửi Sở Tài chính để tham mưu UBND thành phố.

Công an các phường, xã phối hợp với UBND cấp xã để thu thập các loại Giấy chứng nhận qua các thời kỳ, giấy tờ về nhân thân đối với các chủ sở hữu chưa có trong cơ sở dữ liệu về đất đai; đánh giá an toàn thông tin và bảo mật hệ thống.

Các chủ sử dụng đất, sở hữu tài sản gắn liền với đất phối hợp với chính quyền địa phương cung cấp đầy đủ hồ sơ, giấy tờ gồm sổ đỏ, chứng minh nhân dân, căn cước công dân để chính quyền địa phương thu thập, quét tài liệu theo quy định.