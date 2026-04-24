Quốc hội thông qua bổ sung dự toán thu ngân sách nhà nước năm 2024

Với đại đa số đại biểu có mặt tán thành, Quốc hội thông qua Nghị quyết bổ sung dự toán thu ngân sách nhà nước năm 2024 và phê chuẩn quyết toán ngân sách nhà nước năm 2024.

Nghị quyết bổ sung dự toán thu ngân sách nhà nước năm 2024 (ngoài số đã được bổ sung tại Nghị quyết 1767/NQ-UBTVQH15; phân bổ, sử dụng nguồn tăng thu ngân sách trung ương năm 2024) là 13.760 tỷ đồng.

Dự toán thu ngân sách nhà nước này bao gồm: Tăng thu ngân sách Trung ương là 3.408 tỷ đồng; tăng thu ngân sách địa phương là 10.352 tỷ đồng.

Về phê chuẩn quyết toán ngân sách nhà nước năm 2024, Nghị quyết nêu rõ, tổng số thu cân đối ngân sách nhà nước là 3.402.379 tỷ đồng, bao gồm cả số thu chuyển nguồn từ năm 2023 chuyển sang năm 2024, thu kết dư ngân sách địa phương năm 2023, thu từ quỹ dự trữ tài chính theo quy định của Luật Ngân sách nhà nước.

Tổng số chi cân đối ngân sách nhà nước là 3.587.655 tỷ đồng, bao gồm cả số chi chuyển nguồn từ năm 2024 sang năm 2025.

Bên cạnh đó, bội chi ngân sách nhà nước là 323.308 tỷ đồng bằng 2,8% GDP, không bao gồm kết dư ngân sách địa phương.

Trước khi thông qua, Bộ trưởng Bộ Tài chính Ngô Văn Tuấn trình bày báo cáo tiếp thu, giải trình ý kiến của đại biểu Quốc hội tại phiên thảo luận tổ và hội trường về dự thảo Nghị quyết bổ sung dự toán thu ngân sách nhà nước năm 2024 và phê chuẩn quyết toán ngân sách nhà nước năm 2024.

Theo đó, kết quả thực hiện nhiệm vụ ngân sách năm 2024 rất tích cực. Các cân đối lớn của nền kinh tế tiếp tục được đảm bảo, lạm phát được kiểm soát, bội chi ngân sách nhà nước và nợ công giảm.

Tình hình kinh tế - xã hội năm 2024 đã đạt được kết quả khá toàn diện, đạt và vượt 15/15 chỉ tiêu phát triển kinh tế xã hội năm 2024 đã đề ra. Tăng trưởng GDP cả nước đạt 7,09%.

Thu ngân sách nhà nước đã vượt dự toán, góp phần bổ sung nguồn thực hiện chính sách cải cách tiền lương, bổ sung vốn đầu tư phát triển cơ sở hạ tầng...