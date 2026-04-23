Đại biểu Quốc hội hiến kế giải quyết bất cập của dạy thêm, học thêm

Chiều 23/4, Quốc hội thảo luận ở hội trường về kết quả giám sát việc giải quyết kiến nghị của cử tri gửi đến Kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XV.

Đề cập đến các vấn đề nóng trong lĩnh vực giáo dục được đại biểu Quốc hội Nguyễn Văn Cảnh (Gia Lai) chỉ ra bất cập nêu trong báo cáo về việc hạ tầng số của ngành giáo dục chưa đồng đều, việc triển khai chuyển đổi số trong giáo dục còn gặp khó khăn ở nhiều địa phương.

Trước thực tế nhiều cử tri phản ánh quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo về dạy thêm, học thêm còn nhiều bất cập, đại biểu Cảnh khẳng định nếu đầu tư tốt cho hạ tầng số của ngành giáo dục, vấn đề này có thể được giải quyết.

Đại biểu Quốc hội Nguyễn Văn Cảnh (Ảnh: Quang Vinh).

Nêu quan điểm về việc này, ông cho rằng sự quan tâm của thầy cô đối với học sinh và sự kính trọng của học sinh đối với thầy cô đã dần thay đổi, trong đó có nguyên nhân liên quan đến việc một số thầy cô không khách quan về điểm số giữa học sinh học thêm và học sinh không học thêm.

“Tôi đã đọc hàng trăm góp ý trên báo và trên mạng của các thầy cô, cha mẹ, học sinh học tốt, học yếu, học ở trường, học ở trung tâm, học ở nơi khác… để biết thêm về thực trạng học thêm”, ông Cảnh nói.

Theo ông học sinh yếu cần được củng cố kiến thức cơ bản để đạt yêu cầu; học sinh giỏi cần được bồi dưỡng nâng cao để tham gia các kỳ thi học sinh giỏi; học sinh trung bình, khá cần được ôn, luyện để vào các trường tốt. Như vậy, phần lớn việc học thêm đều là tốt, theo lời đại biểu tỉnh Bình Định.

Ông cũng phân tích, việc giáo viên dạy thêm cho chính học sinh của mình mang lại một số mặt tích cực.

Đơn cử, giáo viên sẽ hiểu rõ năng lực học sinh, từ đó hệ thống kiến thức tốt hơn, kịp thời bù đắp những phần chưa hiểu vững tại lớp. Giáo viên cũng có thể chọn chương trình, phương pháp để bồi dưỡng phù hợp với các học sinh giỏi, quan tâm hơn đến tâm trạng học sinh khi không còn thời gian trao đổi với các em trên lớp.

Việc này, theo ông Cảnh, giúp tiết kiệm thời gian, chi phí và cũng an toàn hơn cho học sinh so với học ngoài nhà trường.

“Nếu cho phép phụ huynh và học sinh được tự chọn người dạy mình, thầy cô được dạy học sinh mà phụ huynh tin yêu gửi gắm, không vì thiên vị điểm số, đây sẽ là điều kiện rất tốt để các em vừa học lễ vừa học văn”, đại biểu Cảnh nêu quan điểm.

Ông cũng cho rằng nên tạo điều kiện học thêm ở trung tâm nếu phụ huynh thấy thầy cô ở đó phù hợp với năng lực của con và phù hợp điều kiện của gia đình.

Toàn cảnh phiên họp chiều 23/4 (Ảnh: Hồng Phong).

Để thực hiện được việc này, vị đại biểu đề xuất cách đánh giá đúng với năng lực thực sự của học sinh thông qua tổ chức làm bài kiểm tra thường xuyên và định kỳ bằng hình thức ra đề trực tuyến.

Theo đó, đề kiểm tra được tạo ngẫu nhiên theo ma trận từ hàng nghìn câu hỏi cho mỗi độ khó từ “ngân hàng câu hỏi” do Bộ Giáo dục và Đào tạo quản lý.

“Đề được chọn trực tuyến ngay trước khi bắt đầu làm bài kiểm tra, đáp án được gửi lại trực tuyến ngay sau khi hết giờ kiểm tra. Đề và đáp án cũng được gửi ngay đến các thầy cô liên quan, Ban đại diện cha mẹ học sinh. Bài tự luận hay trắc nghiệm được làm bằng bút mực không tẩy xoá, khi nộp bài thì các bạn đầu bàn sẽ ghi tên mình vào góc các bài kiểm tra của các học sinh”, đại biểu Cảnh hiến kế.

Qua đề xuất này, ông tin học sinh sẽ học thực, có năng lực thực và kết quả đúng với năng lực.

Để cách đánh giá này sớm được áp dụng và có lộ trình, đại biểu tỉnh Gia Lai đề nghị Bộ Giáo dục và Đào tạo hướng dẫn trường đủ điều kiện áp dụng hình thức ra đề kiểm tra trực tuyến từ “ngân hàng câu hỏi” do Bộ quản lý thì giáo viên của trường đó được phép dạy thêm cho học sinh mà mình đang trực tiếp giảng dạy chính khóa.

Từ đó, đại biểu cũng kỳ vọng tới đây, hạ tầng số của ngành giáo dục sẽ được đầu tư đồng bộ, giúp chất lượng giảng dạy được nâng lên và việc đánh giá năng lực học sinh thực chất hơn.