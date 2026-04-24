Quốc hội giám sát tối cao về quản lý trụ sở làm việc sau sắp xếp bộ máy

Với đại đa số đại biểu có mặt tán thành, Quốc hội thông qua Nghị quyết về Chương trình giám sát của Quốc hội năm 2027 và Nghị quyết về thành lập Đoàn giám sát chuyên đề của Quốc hội năm 2027 sáng 24/4.

Quốc hội quyết định lựa chọn chuyên đề “Việc thực hiện chính sách, pháp luật về quản lý, sử dụng tài sản công là trụ sở làm việc sau khi thực hiện chủ trương sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính” để Quốc hội giám sát tối cao, đồng thời, giao Ủy ban Thường vụ Quốc hội tổ chức giám sát chuyên đề “Việc thực hiện chính sách, pháp luật về bảo hiểm xã hội giai đoạn 2021-2026” và báo cáo Quốc hội tại Kỳ họp thứ 4, Quốc hội khóa XVI.

Đoàn giám sát của Quốc hội do bà Nguyễn Thị Hồng, Phó Chủ tịch Quốc hội làm trưởng đoàn. Phó Trưởng Đoàn Thường trực là ông Phan Văn Mãi, Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế và Tài chính của Quốc hội.

Mục đích giám sát nhằm đánh giá thực trạng quản lý và sử dụng để xác định tổng thể về tài sản là trụ sở làm việc sau khi thực hiện chủ trương sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính.

Trong đó, việc giám sát sẽ xác định nhu cầu và thực hiện sắp xếp, bố trí, xử lý trụ sở, cơ sở vật chất, bảo đảm điều kiện làm việc của các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc phạm vi quản lý theo mô hình tổ chức bộ máy mới để phòng chống lãng phí và tránh thất thoát tài sản nhà nước;

Qua giám sát chỉ ra những tồn tại, hạn chế (nếu có) và nguyên nhân, trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, cá nhân; xác định khó khăn, vướng mắc trong việc thực hiện, bao gồm vướng mắc về cơ chế và khó khăn trong thực tiễn triển khai.

Chủ nhiệm Ủy ban Dân nguyện và Giám sát Lê Thị Nga (Ảnh: Quốc hội).

Trước khi Quốc hội biểu quyết thông qua, Chủ nhiệm Uỷ ban Dân nguyện và Giám sát Lê Thị Nga đã trình bày báo cáo tiếp thu, giải trình ý kiến các vị đại biểu Quốc hội về dự kiến Chương trình giám sát của Quốc hội năm 2027 và dự thảo Nghị quyết thành lập Đoàn giám sát chuyên đề của Quốc hội về “Việc thực hiện chính sách, pháp luật về quản lý, sử dụng tài sản công là trụ sở làm việc sau khi thực hiện chủ trương sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính”.

Ngày 23/4, Quốc hội đã thảo luận tại Hội trường về dự kiến Chương trình giám sát của Quốc hội năm 2027; cho ý kiến về dự thảo Nghị quyết thành lập Đoàn giám sát chuyên đề của Quốc hội về “Việc thực hiện chính sách, pháp luật về quản lý, sử dụng tài sản công là trụ sở làm việc sau khi thực hiện chủ trương sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính” (qua App Quốc hội).

Căn cứ kết quả xin ý kiến cho thấy, đa số đại biểu Quốc hội đã lựa chọn chuyên đề “Việc thực hiện chính sách, pháp luật về quản lý, sử dụng tài sản công là trụ sở làm việc sau khi thực hiện chủ trương sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính” để Quốc hội giám sát tối cao, đồng thời, giao Ủy ban Thường vụ Quốc hội tổ chức giám sát chuyên đề “Việc thực hiện chính sách, pháp luật về bảo hiểm xã hội giai đoạn 2021-2026” và báo cáo Quốc hội tại Kỳ họp thứ 4, Quốc hội khóa XVI.

Trong quá trình xin ý kiến của các cơ quan, nhiều ý kiến cũng đề nghị Quốc hội tổ chức giám sát chuyên đề liên quan đến việc thực hiện sắp xếp, tinh gọn bộ máy và tổ chức chính quyền địa phương 2 cấp.

Tuy nhiên, sau khi cân nhắc kỹ lưỡng nhiều mặt, để tránh trùng lặp và bảo đảm hoạt động giám sát được tiến hành kịp thời hơn, bám sát yêu cầu thực tiễn, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đề nghị Quốc hội giao Ủy ban Pháp luật và Tư pháp chủ trì phối hợp với Hội đồng Dân tộc, các Ủy ban của Quốc hội giám sát “Việc triển khai thực hiện mô hình tổ chức chính quyền địa phương 2 cấp” và báo cáo Ủy ban Thường vụ Quốc hội trong năm 2027; căn cứ kết quả giám sát của Hội đồng Dân tộc, Ủy ban của Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét, quyết định việc tiếp tục đưa ra thảo luận tại Phiên họp của Ủy ban Thường vụ Quốc hội hoặc tại Kỳ họp Quốc hội.