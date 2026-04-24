Chủ tịch Quốc hội nói về ý nghĩa việc điều chỉnh các sắc thuế

Sáng 24/4, sau 12 ngày làm việc, kỳ họp thứ nhất Quốc hội khóa XVI bước vào phiên bế mạc.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn cho biết tại kỳ họp này, Quốc hội đã tập trung kiện toàn bộ máy Nhà nước, bầu các chức danh lãnh đạo cao cấp theo quy định của Hiến pháp và pháp luật; kịp thời thể chế hóa nhiều chủ trương, chính sách thành pháp luật để triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng.

Quốc hội cũng đồng thời quyết định các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh và đối ngoại, trong đó có nhiều nhiệm vụ gấp rút, cấp bách.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn phát biểu bế mạc kỳ họp thứ nhất Quốc hội khóa XVI (Ảnh: Quang Vinh).

“Trước những yêu cầu mới của đất nước, Quốc hội khóa XVI đã chủ động, khẩn trương triển khai công việc ngay từ những ngày đầu với tinh thần quyết tâm cao, làm ngay, làm bài bản”, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn nhấn mạnh.

Chủ tịch Quốc hội đánh giá các đại biểu Quốc hội, dù là đại biểu tái cử hay lần đầu tham gia, nhưng thể hiện rõ bản lĩnh, trí tuệ, khát vọng cống hiến; đóng góp nhiều ý kiến tâm huyết, sâu sắc, chất lượng.

Về kết quả kỳ họp, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn cho biết Quốc hội đã hoàn thành nhiệm vụ hệ trọng, xem xét, quyết định cơ cấu tổ chức và bầu, phê chuẩn 39 nhân sự cấp cao của bộ máy Nhà nước.

Quốc hội đã bầu Chủ tịch nước, Chủ tịch Quốc hội, Thủ tướng với sự tín nhiệm rất cao của các đại biểu Quốc hội.

Cùng với đó, Quốc hội đã thông qua 9 luật và 31 nghị quyết, trong đó có nhiều luật, nghị quyết thông qua với tỷ lệ 100% đại biểu Quốc hội có mặt tán thành.

“Các chính sách ban hành tại kỳ họp vừa mang đậm tinh thần đổi mới và tinh thần hành động quyết liệt để tháo gỡ những điểm nghẽn, vừa đảm bảo tính căn cơ, lâu dài, kịp thời đáp ứng yêu cầu của thực tiễn, thúc đẩy phân cấp, phân quyền gắn với nâng cao trách nhiệm cụ thể”, theo lời Chủ tịch Quốc hội.

Các luật, nghị quyết cũng quy định cơ chế, chính sách đặc thù để xử lý hiệu quả các dự án tồn đọng, khơi thông nguồn lực để phát triển kinh tế - xã hội.

“Đặc biệt, việc kịp thời điều chỉnh linh hoạt các sắc thuế đã khẳng định sự chủ động, quyết liệt trong điều hành chính sách tài khóa và hỗ trợ doanh nghiệp, người dân vượt qua khó khăn”, Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh.

Ngoài ra, theo Chủ tịch Quốc hội, Quốc hội đã dành nhiều thời gian xem xét, thảo luận kỹ lưỡng và quyết định hệ thống các kế hoạch phát triển 5 năm giai đoạn 2026-2030.

Các đại biểu Quốc hội dự kỳ họp thứ nhất Quốc hội khóa XVI (Ảnh: Quang Vinh).

Các giải pháp đồng bộ, khả thi nhằm ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát, bảo đảm các cân đối lớn của nền kinh tế cũng được Quốc hội đưa ra, tạo động lực thúc đẩy tăng trưởng ngay từ năm đầu của nhiệm kỳ; góp phần quan trọng hiện thực hóa mục tiêu tăng trưởng “2 con số”.

Cùng với đó, Quốc hội đã quyết định thành lập thành phố Đồng Nai; thông qua Chương trình giám sát của Quốc hội năm 2027.

Quốc hội đề nghị Chính phủ và các cơ quan ngay sau kỳ họp khẩn trương tổ chức triển khai thực hiện hiệu quả các luật, nghị quyết đã được thông qua với tinh thần không để khoảng trống pháp lý, không để chậm trễ trong tổ chức thực hiện.

Chủ tịch Quốc hội khẳng định thành công của kỳ họp thứ nhất tạo khí thế, niềm tin và động lực mới cho cả nhiệm kỳ Quốc hội.

Đất nước ta đang đứng trước thời cơ và vận hội phát triển mới, đan xen với những khó khăn, thách thức ngày càng phức tạp.

Chủ tịch Quốc hội quán triệt cần nâng cao tính chuyên nghiệp, nâng cao chất lượng tham mưu, đảm bảo các quyết sách có tầm nhìn chiến lược, tính khả thi cao và sớm đi vào cuộc sống.

Theo Chủ tịch Quốc hội, Quốc hội khóa XVI sẽ tiếp tục đổi mới mạnh mẽ, hành động quyết liệt, đồng hành cùng Chính phủ, cả hệ thống chính trị, phát huy cao nhất mọi nguồn lực, biến khát vọng thành hành động.