1 chính sách - 5 triệu hộ kinh doanh giảm gánh nặng về thuế

Sáng 24/4, Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Lê Quang Mạnh chủ trì họp báo công bố kết quả kỳ họp thứ nhất Quốc hội khoá XVI, ngay sau khi phiên bế mạc kết thúc.

Gần 5 triệu hộ kinh doanh giảm gánh nặng về thuế

Trả lời câu hỏi liên quan đến việc một luật sửa 4 luật về thuế, đại biểu Quốc hội hoạt động chuyên trách tại Ủy ban Kinh tế và Tài chính Phạm Thị Hồng Yến, cho biết Quốc hội đã giao cho Chính phủ căn cứ vào các chỉ số kinh tế vĩ mô, khả năng cân đối ngân sách và bối cảnh kinh tế - xã hội trong từng thời kỳ để quyết định cụ thể các mức doanh thu chịu thuế.

Đại biểu Quốc hội hoạt động chuyên trách tại Ủy ban Kinh tế và Tài chính Phạm Thị Hồng Yến (Ảnh: Phạm Thắng).

Thứ nhất là mức doanh thu không phải nộp thuế thu nhập cá nhân của cá nhân và hộ kinh doanh trong Luật Thuế thu nhập cá nhân.

Thứ hai là mức doanh thu không chịu thuế giá trị gia tăng của hộ và cá nhân kinh doanh trong Luật Thuế giá trị gia tăng.

Ba là mức doanh thu được miễn thuế thu nhập doanh nghiệp của doanh nghiệp hợp tác xã khi thành lập theo pháp luật về doanh nghiệp và pháp luật về hợp tác xã trong Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp.

Theo bà Yến, Luật Thuế thu nhập cá nhân cũng như Luật Thuế giá trị gia tăng hiện hành quy định mức doanh thu không nộp thuế của cá nhân và hộ kinh doanh là 500 triệu đồng/năm, cũng như mức doanh thu của hộ và cá nhân kinh doanh thuộc đối tượng không chịu thuế giá trị gia tăng là 500 triệu đồng.

Tuy nhiên, trong thời gian vừa qua, do bối cảnh tình hình kinh tế thế giới và trong nước có nhiều thách thức, các hoạt động sản xuất kinh doanh của cá nhân và hộ kinh doanh gặp nhiều khó khăn. Do vậy, yêu cầu đặt ra là phải kịp thời có chính sách để ứng phó với diễn biến của thực tiễn, trong đó có ưu đãi về thuế để hỗ trợ cho cá nhân, hộ kinh doanh cũng như các doanh nghiệp nhỏ.

Chính phủ trong quá trình rà soát, báo cáo, tiếp thu, chỉnh lý dự án luật cũng đã dự kiến quy định theo hướng nâng ngưỡng doanh thu không phải nộp thuế thu nhập cá nhân của cá nhân, hộ kinh doanh lên mức 1 tỷ đồng, theo lời bà Yến.

Toàn cảnh buổi họp báo (Ảnh: Phạm Thắng).

“Dự án luật giúp gần 5 triệu hộ kinh doanh cũng như các doanh nghiệp hợp tác xã giảm bớt gánh nặng về thuế, tạo điều kiện tích lũy, mở rộng sản xuất kinh doanh”, bà Yến nói, đồng thời nhấn mạnh chính sách này cũng đảm bảo sinh kế của người dân, an sinh xã hội và công bằng trong thực thi.

Về câu hỏi có nên quy định chi tiết cho từng ngành, lĩnh vực, bà Yến cho biết luật sửa đổi mới đang dừng lại ở việc thống nhất các mức doanh thu không phải nộp thuế của ba loại thuế.

Quốc hội làm nhân sự với tỷ lệ tín nhiệm rất cao

Thông tin thêm về kết quả công tác nhân sự tại kỳ họp đầu tiên của Quốc hội khóa mới, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Công tác đại biểu Tạ Thị Yên khẳng định tính nghiêm túc, chặt chẽ, bài bản, đúng quy trình của công tác nhân sự. Việc này cũng được tiến hành bảo đảm tính dân chủ, công khai, minh bạch và đạt được sự đồng thuận rất cao trong Quốc hội.

Theo bà Yên, Quốc hội đã tiến hành bầu và phê chuẩn đầy đủ các chức danh lãnh đạo chủ chốt như Chủ tịch nước, Chủ tịch Quốc hội, Thủ tướng, các Phó Chủ tịch Quốc hội, các Phó Thủ tướng và nhiều chức danh quan trọng khác của bộ máy Nhà nước.

Phó Chủ nhiệm Ủy ban Công tác đại biểu Tạ Thị Yên (Ảnh: Phạm Thắng).

“Kết quả biểu quyết cho thấy tỷ lệ tín nhiệm rất cao, nhiều nhân sự đạt số phiếu gần như tuyệt đối. Điều này thể hiện sự đồng thuận cũng như sự tin tưởng rất lớn của Quốc hội đối với các phương án nhân sự được giới thiệu”, theo Phó Chủ nhiệm Ủy ban Công tác đại biểu.

Điều quan trọng hơn, theo bà Yên, các nhân sự được bầu và phê chuẩn lần này đều là những cán bộ tiêu biểu, được rèn luyện, thử thách qua thực tiễn, có bản lĩnh chính trị vững vàng, tư duy đổi mới, tầm nhìn chiến lược và năng lực tổ chức thực hiện.

“Đây chính là yếu tố then chốt để bảo đảm sự lãnh đạo, chỉ đạo thống nhất, thông suốt và hiệu quả trong toàn bộ hệ thống chính trị”, bà Yên nhấn mạnh.

Phó Chủ nhiệm Ủy ban Công tác đại biểu cũng khẳng định việc hoàn thành công tác nhân sự tại kỳ họp thứ nhất không chỉ là bước kiện toàn về tổ chức bộ máy, mà còn có ý nghĩa mở đầu cho nhiệm kỳ mới, tạo nền tảng vững chắc để triển khai các chủ trương, quyết sách lớn của Đảng và Quốc hội, đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước trong giai đoạn tới.