Nâng ngưỡng doanh thu miễn thuế lên 1 tỷ đồng, tác động ngân sách 7.000 tỷ

Con số này được Bộ trưởng Tài chính Ngô Văn Tuấn đưa ra khi giải trình làm rõ ý kiến của đại biểu Quốc hội sau phiên thảo luận sáng 23/4, về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thuế thu nhập cá nhân, Luật Thuế giá trị gia tăng (VAT), Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp và Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt.

Đại biểu Quốc hội ủng hộ việc giao Chính phủ quy định cụ thể ngưỡng chịu thuế với hộ kinh doanh, đồng thời có ý kiến đề nghị nâng ngưỡng này lên để phù hợp tình hình thực tế.

Bộ trưởng Bộ Tài chính Ngô Văn Tuấn khẳng định sẽ nghiên cứu nghiêm túc, tiếp thu tối đa ý kiến đại biểu Quốc hội để hoàn thiện dự thảo luật.

Về ngưỡng doanh thu chịu thuế với cá nhân, hộ kinh doanh, ông Ngô Văn Tuấn cho biết Thủ tướng đã chỉ đạo sát sao.

Về phía cơ quan chủ trì soạn thảo luật, Bộ Tài chính cũng đồng thời soạn thảo nghị định gửi Bộ Tư pháp thẩm định, để bảo đảm ngay sau khi luật có hiệu lực sẽ ban hành ngay văn bản hướng dẫn đưa luật đi vào cuộc sống.

Về ngưỡng doanh thu miễn thuế với hộ kinh doanh, Bộ trưởng Bộ Tài chính khẳng định Chính phủ cân nhắc rất nhiều mặt, tính toán rất kỹ tác động đến thu ngân sách và đối tượng chịu thuế.

Ông nhấn mạnh ngưỡng doanh thu 1 tỷ đồng/năm là “hài hòa với thời điểm hiện nay. Dự thảo luật cũng đã tiếp thu theo hướng ngưỡng doanh thu chịu thuế cụ thể với hộ kinh doanh sẽ giao Chính phủ quy định để phù hợp với điều kiện kinh tế - xã hội trên nguyên tắc “lợi ích hài hòa, rủi ro chia sẻ”.

Với ngưỡng doanh thu miễn thuế nâng lên mức 1 tỷ đồng/năm, Bộ trưởng Tài chính cho biết đã gấp đôi mức hiện hành, và tác động ngân sách khoảng hơn 7.000 tỷ đồng.

Trong đó, với cá nhân, hộ kinh doanh, nếu nâng lên mức doanh thu chịu thuế lên 1 tỷ đồng/năm sẽ giảm thu ngân sách khoảng 4.800 tỷ đồng, theo tính toán của Bộ Tài chính.

Bộ trưởng Bộ Tài chính đồng thời nhấn mạnh luật thuế phải thiết kế làm sao đảm bảo tính trung lập, tính hiệu quả và để chi phí tuân thủ của người nộp thuế thấp nhất.

“Chúng tôi đã cân nhắc rất nhiều mặt để đưa ra mức doanh thu 1 tỷ đồng/năm”, Bộ trưởng Ngô Văn Tuấn tái khẳng định.

Nêu ý kiến trước đó, đại biểu Nguyễn Duy Thanh (Phó Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh Cà Mau) đề xuất nâng ngưỡng doanh thu chịu thuế thu nhập cá nhân và thuế giá trị gia tăng với hộ kinh doanh lên mức 3 tỷ đồng/năm.

"3 tỷ đồng chia đều cho 12 tháng thì doanh thu một tháng khoảng 250 triệu đồng. Trừ tất cả chi phí thuê mặt bằng, lãi suất, thuê nhân công thì hộ đó còn lại lợi nhuận khoảng 10%, tức là lãi 20-25 triệu đồng. Trong khi hộ đó có hai vợ chồng và hai đứa con thì chia ra bốn người, mức thu nhập như vậy là thấp", vị đại biểu phân tích.

Dù ủng hộ giao cho Chính phủ quy định mức chi tiết, song ông Thanh cho rằng nếu thiếu khung định hướng có thể dẫn tới tâm lý thiếu ổn định về chính sách đối với người nộp thuế, đặc biệt là hộ kinh doanh nhỏ vốn rất nhạy cảm với nghĩa vụ nộp thuế.

Đại biểu Quốc hội hoạt động chuyên trách tại Ủy ban Kinh tế và Tài chính Phan Đức Hiếu nhất trí về nguyên tắc giao cho Chính phủ chủ động quy định, điều chỉnh một số nội dung liên quan đến chính sách thuế.

Tuy nhiên, vị đại biểu băn khoăn nếu quy định giao toàn quyền cho Chính phủ trong việc này.

Vì vậy, giải pháp được vị đại biểu đề xuất là Luật sẽ quy định khung tối thiểu và tối đa mức doanh thu chịu thuế. Trên cơ sở đó, Chính phủ sẽ tùy từng thời kỳ xác định một mức doanh thu cụ thể.