Đề nghị Bộ Giáo dục làm rõ căn cứ chọn sách giáo khoa dùng chung toàn quốc

Nội dung này được đề cập trong Báo cáo kết quả giám sát việc giải quyết, trả lời kiến nghị của cử tri gửi đến kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XV, do Chủ nhiệm Ủy ban Dân nguyện và Giám sát Lê Thị Nga trình bày trong phiên họp chiều 23/4.

Bà Lê Thị Nga cho biết trong 1.256 kiến nghị được tổng hợp chuyển đến các cơ quan có thẩm quyền, đến nay 1.238 kiến nghị được giải quyết, trả lời, đạt 98,6%. Trong đó, Quốc hội, các cơ quan của Quốc hội đã trả lời 34/34 kiến nghị; Chính phủ, các bộ, ngành Trung ương đã giải quyết và trả lời 1.182/1.200 kiến nghị.

Bà Nga nhấn mạnh việc giải quyết ngày càng khoa học, chất lượng, trách nhiệm cao.

Việc giải quyết kiến nghị cử tri của nhiều bộ ngành được đánh giá cao như Bộ Tư pháp, Bộ Xây dựng, Bộ Nông nghiệp và Môi trường, Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Quốc phòng, Bộ Nội vụ, Bộ Tài chính, Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch, Bộ Công Thương, Bộ Công an…

Về hạn chế, Chủ nhiệm Ủy ban Dân nguyện và Giám sát cho rằng việc giải quyết, trả lời kiến nghị cử tri còn chung chung, chưa thể hiện rõ trách nhiệm quản lý Nhà nước của bộ, ngành.

Điển hình, tại kỳ họp thứ 9, thứ 10, Quốc hội khóa XV, cử tri nhiều địa phương kiến nghị cần rà soát, điều chỉnh Chương trình giáo dục phổ thông theo hướng phù hợp hơn với thực tiễn, tiệm cận xu thế phát triển của thế giới, thống nhất, đồng bộ một bộ sách giáo khoa.

Qua giám sát cho thấy, Nghị quyết số 71 của Bộ Chính trị đã đặt ra yêu cầu: “Tăng thời lượng các môn khoa học, công nghệ, tin học, nghệ thuật; nghiên cứu đưa kiến thức về năng lực số, trí tuệ nhân tạo vào chương trình giáo dục phổ thông. Rà soát, đánh giá việc triển khai thực hiện Chương trình giáo dục phổ thông; bảo đảm cung cấp một bộ sách giáo khoa thống nhất toàn quốc". Nghị quyết số 281 của Chính phủ cũng cụ thể hóa đầy đủ các nhiệm vụ này.

Dù vậy, Bộ Giáo dục và Đào tạo chưa thực hiện điều chỉnh, bổ sung hoặc giải trình việc giữ nguyên các nội dung của Chương trình giáo dục phổ thông liên quan đến các yêu cầu trọng tâm của Nghị quyết số 71 và Nghị quyết số 281.

Bộ Giáo dục cũng đã ban hành quyết định lựa chọn bộ sách giáo khoa “Kết nối tri thức với cuộc sống” để sử dụng thống nhất toàn quốc từ năm học 2026-2027, song theo bà Nga, Bộ chưa làm rõ việc rà soát, hoàn thiện Chương trình giáo dục phổ thông làm cơ sở cho quyết định này.

Các đại biểu Quốc hội trong phiên họp chiều 23/4 (Ảnh: Quang Vinh).

Đặc biệt, theo bà, Bộ Giáo dục chưa có thông tin về việc cập nhật các nội dung theo chỉ đạo định hướng của Nghị quyết số 71, cũng chưa đề cập đến việc ban hành các tiêu chí làm căn cứ rà soát bộ sách giáo khoa đã được phê duyệt, nhằm bảo đảm tính minh bạch, khách quan trước khi lựa chọn bộ sách giáo khoa “Kết nối tri thức với cuộc sống” để sử dụng thống nhất trên toàn quốc.

Ủy ban Dân nguyện và Giám sát kiến nghị Bộ Giáo dục và Đào tạo khẩn trương rà soát, hoàn thiện Chương trình giáo dục phổ thông, đồng thời làm rõ căn cứ của việc lựa chọn bộ sách giáo khoa sử dụng thống nhất trên toàn quốc.

Trước đó, trình bày báo cáo tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri và Nhân dân gửi đến kỳ họp thứ nhất Quốc hội khóa XVI, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Bùi Thị Minh Hoài cho biết cử tri và nhân dân vui mừng, phấn khởi trước thành công rất tốt đẹp của Đại hội lần thứ XIV của Đảng đã mở ra kỷ nguyên phát triển với khát vọng xây dựng nước Việt Nam hùng cường, thịnh vượng.

Cử tri đánh giá cao về những thành tựu phát triển kinh tế - xã hội của đất nước giai đoạn qua và ghi nhận trong bối cảnh tình hình thế giới biến động nhanh, phức tạp, khó lường, với nhiều khó khăn, thách thức, đất nước ta đã đạt được nhiều thành tựu quan trọng, toàn diện, có tính đột phá với nhiều dấu ấn nổi bật.

Tuy nhiên, theo bà Hoài, nhân dân lo lắng các cuộc xung đột vũ trang, nhất là ở Trung Đông hiện nay tác động tiêu cực, gây đứt gãy chuỗi cung ứng, làm tăng giá xăng, dầu và nguy cơ bất ổn an ninh năng lượng toàn cầu, ảnh hưởng đến đời sống người dân và các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của đất nước.