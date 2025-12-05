Cháy kho chứa máy móc cơ khí sát cây xăng ở TPHCM

Trưa 5/12, Đội chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ khu vực 31 thuộc Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ Công an TPHCM đã có báo cáo nhanh về vụ cháy kho chứa máy móc cơ khí ở phường Hòa Lợi, TPHCM (phường Hòa Lợi, tỉnh Bình Dương cũ).

Theo thông tin ban đầu, vụ cháy xảy ra vào khoảng hơn 7h cùng ngày. Thời điểm trên, ngọn lửa bất ngờ bùng phát kèm cột khói phát ra từ kho chứa máy móc cơ khí tại địa chỉ trên. Phát hiện cháy, người dân tìm cách dập lửa tại chỗ nhưng bất thành.

Hiện trường nhà kho bốc cháy nằm sát cây xăng (Ảnh cắt từ clip).

Nhận tin báo, Đội chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ khu vực 31 đã huy động 8 xe chuyên dụng cùng 30 cán bộ, chiến sĩ đến hiện trường để dập lửa. Hiện trường vụ cháy nằm gần cơ sở kinh doanh xăng dầu nên các chiến sĩ đã chia thành nhiều hướng để khoanh vùng dập lửa.

Sau gần một giờ nỗ lực, đám cháy đã được dập tắt hoàn toàn. Theo báo cáo của Đội chữa cháy và cứu nạn cứu hộ khu vực 31, vụ cháy không có thương vong về người. Chất cháy chủ yếu là bao bì giấy, mút đựng máy móc cơ khí; diện tích cháy khoảng 150m2.

Nguyên nhân và thiệt hại do vụ cháy gây ra đang được điều tra, thống kê.