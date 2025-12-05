Công an TPHCM đề nghị cung cấp hồ sơ vụ cháy nhà làm 2 người chết

Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an TPHCM, vừa có văn bản gửi UBND phường Bảy Hiền, đề nghị cung cấp thông tin, hồ sơ vi phạm liên quan đến vụ cháy làm 2 người chết và nhiều nạn nhân bị thương tại căn nhà số 29 Xuân Hồng, quận Tân Bình cũ.

Cụ thể, Công an TPHCM đang điều tra vụ án vô ý làm chết người, xảy ra vào ngày 20/12/2024, tại căn nhà số 29 Xuân Hồng, phường 12 cũ, nay là phường Bảy Hiền. Để phục vụ công tác điều tra, cơ quan điều tra đề nghị UBND phường Bảy Hiền hỗ trợ xác minh một số nội dung.

Trong đó, UBND phường Bảy Hiền được đề nghị làm rõ nhiều vấn đề như: Công tác kiểm tra an toàn về PCCC và cứu nạn, cứu hộ tại căn nhà trên; người liên quan có thực hiện đúng quy định của pháp luật về PCCC...

Đồng thời, Công an TPHCM đề nghị UBND phường Bảy Hiền cung cấp hồ sơ vi phạm tại nhà số 29 Xuân Hồng, kết quả gửi về đơn vị.

Vụ cháy nhà 29 Xuân Hồng xảy ra năm 2024 (Ảnh: Trần Hương).

Trước đó, khoảng 6h30 ngày 20/12/2024, đám cháy bùng phát tại căn nhà 1 trệt 3 tầng lầu trên đường Xuân Hồng, phường 12, quận Tân Bình (cũ). Phát hiện đám cháy, người dân bên trong căn nhà tìm cách dập lửa, nhưng bất thành. Khói đen nhanh chóng bao trùm toàn bộ căn nhà. Nhiều người ở bên trong phải leo lan can qua nhà kế bên để thoát nạn.

Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ phối hợp cùng các đơn vị liên quan đã điều động nhiều cán bộ, chiến sỹ cùng phương tiện chuyên dụng nhanh chóng đến hiện trường dập lửa. Đám cháy được dập tắt ngay sau đó.

Theo nhân chứng, căn nhà xảy ra vụ cháy là nơi cho thuê phòng trọ, hỏa hoạn xuất phát từ tầng trệt.

16 người là nạn nhân trong vụ cháy trên đường Xuân Hồng. Trong đó, 2 nạn nhân chuyển vào Bệnh viện Đa khoa Tân Bình, nhưng đã tử vong vì tình trạng quá nặng.