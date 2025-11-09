Phượng Hoàng có thể lên cấp siêu bão trong hôm nay

Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho biết lúc 7h ngày 9/11, bão Fung - Wong (tên tiếng Việt là Phượng Hoàng) đã mạnh lên cấp 15 (167-183km/h), giật trên cấp 17 trên vùng biển phía Đông khu vực miền Trung Philippines. Bão di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc với tốc độ khoảng 30km/h.

Dự báo trong hôm nay bão sẽ mạnh lên cấp siêu bão với cường độ cấp 16, giật trên cấp 16.

Đến khoảng 7h ngày 10/11, bão đi vào Biển Đông, trở thành cơn bão số 14, cường độ bão lúc này giảm xuống cấp 13, giật cấp 16.

Dự báo khoảng 7h ngày 12/11, bão đổi hướng Bắc Tây Bắc, sau đó là Bắc Đông Bắc và di chuyển chậm lại trên vùng biển phía Đông Bắc khu vực Bắc Biển Đông; cường độ bão thời điểm này giảm còn cấp 12, giật cấp 15.

Dự báo hướng di chuyển của bão Phượng Hoàng (Ảnh: Hệ thống giám sát thiên tai).

Cơ quan khí tượng thủy văn nhận định từ 72 đến 120 giờ tiếp theo, bão di chuyển theo hướng Đông Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 15-20km và cường độ có xu hướng giảm dần.

Do ảnh hưởng của bão, vùng biển phía Đông khu vực Bắc Biển Đông có gió mạnh cấp 6-7, sau tăng lên cấp 8-10, vùng gần tâm bão mạnh cấp 11-13, giật cấp 16, sóng biển cao 4-6m, sau tăng lên 6-8m, vùng gần tâm bão sóng cao 8-10m, biển động dữ dội.

Dự báo khoảng ngày 10-12/11, vùng biển phía Đông khu vực Bắc Biển Đông có khả năng chịu tác động của gió bão mạnh cấp 11-13, giật cấp 16, sóng biển cao 8-10m, biển động dữ dội.

Toàn bộ tàu thuyền hoạt động trong các vùng nguy hiểm nói trên đều có khả năng chịu tác động của dông, lốc, gió mạnh, sóng lớn.