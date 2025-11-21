Phó Thủ tướng Lê Thành Long: Di dời dân để tránh việc thấp thỏm khi bão vào

Chiều 21/11, Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Thành Long cùng đoàn công tác đã làm việc với lãnh đạo tỉnh Gia Lai về công tác khắc phục hậu quả thiên tai.

Tại buổi làm việc, ông Phạm Anh Tuấn, Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai báo cáo, từ ngày 15/11, tỉnh nhận định sớm nguy cơ mưa lũ diễn biến phức tạp nên kích hoạt phương án ứng phó lũ cấp độ 3.1 cho 58 xã, phường có nguy cơ ngập lụt, sạt lở.

Phó Thủ tướng Lê Thành Long cùng đoàn công tác kiểm tra thiệt hại do lũ tại thôn Luật Lễ, xã Tuy Phước, tỉnh Gia Lai (Ảnh: Phạm Hoàng).

Tỉnh chỉ đạo các xã, phường chủ động ứng phó và sơ tán khẩn cấp hơn 7.400 hộ/28.000 khẩu theo hình thức tập trung và xen ghép. Các địa phương chủ động không để người dân bị đói, rét trong thời điểm mưa lớn.

Khi tình hình ngập lụt diễn ra phức tạp, tỉnh đã huy động 12.590 lượt cán bộ, chiến sĩ thuộc các lực lượng quân đội, công an phối hợp địa phương khẩn cấp sơ tán người dân đến nơi an toàn.

Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai kiến nghị, Trung ương xem xét cấp 2.000 tỷ đồng để xây dựng các khu tái định cư cho 3.000 hộ dân ở khu vực có nguy cơ cao, cần di dời và tái thiết đô thị Quy Nhơn, hệ thống hạ tầng giao thông bị hư hại do thiên tai gây ra.

Phó Thủ tướng Lê Thành Long phát biểu tại cuộc làm việc với tỉnh Gia Lai (Ảnh: Phạm Hoàng).

Ông Thái Đại Ngọc, Bí thư Tỉnh ủy Gia Lai cho biết tỉnh đã lập phương án bố trí nơi cư trú cho các hộ dân bị ngập, hư hỏng nhà do ảnh hưởng của cơn bão số 13 và đợt mưa lớn gây ngập lụt xảy ra vừa qua.

Theo Bí thư Tỉnh ủy Gia Lai, địa bàn Gia Lai trải dài với nhiều xã, phường tiềm ẩn nguy cơ sạt lở, ngập lụt. Địa phương đề nghị thành lập một số lực lượng cùng phương tiện chuyên dụng cho công tác cứu hộ, cứu nạn đóng tại địa bàn để kịp thời hỗ trợ khi xảy ra mưa lũ.

Ông cũng đề nghị các lực lượng quân đội, công an tiếp tục quan tâm, huy động tối đa lực lượng để hỗ trợ địa phương, người dân trong thời điểm mưa lũ gây ảnh hưởng nặng nề.

Do ảnh hưởng của đợt mưa lớn, nhiều người dân rơi vào cảnh trắng tay (Ảnh: Phạm Hoàng).

Sau khi nghe lãnh đạo tỉnh Gia Lai báo cáo, Phó Thủ tướng Lê Thành Long chia sẻ với những khó khăn, mất mát mà người dân và địa phương do đợt mưa lũ lịch sử gây ra.

Ông ghi nhận sự chủ động ứng phó kịp thời của UBND tỉnh Gia Lai và việc phối hợp lực lượng vũ trang trong công tác phòng chống, di dời người dân.

Phó Thủ tướng đề nghị Gia Lai cần nhanh chóng sử dụng khoản hỗ trợ từ Chính phủ đúng mục đích, tập trung những nhiệm vụ cấp bách, đồng thời bám sát chỉ đạo của Trung ương và các công điện của Thủ tướng để đảm bảo hiệu quả công tác ứng phó thiên tai.

Phó Thủ tướng Lê Thành Long cùng đoàn công tác kiểm tra sự cố vỡ đê Luật Lễ, thôn Luật Lễ (Ảnh: Phạm Hoàng).

Trong bối cảnh nhiều khu vực vẫn còn bị cô lập, Phó Thủ tướng yêu cầu địa phương huy động tổng lực hỗ trợ người dân, nhất là bảo đảm lương thực, nhu yếu phẩm, thuốc men; khẩn trương khắc phục hậu quả ngập lụt ở trường học để học sinh sớm trở lại lớp. Tỉnh cần theo dõi sát tình hình thời tiết, chủ động phương án, tuyệt đối không chủ quan.

“Thiên tai rất khó lường nên công tác ứng phó là hết sức cần thiết. Tỉnh cần đánh giá các vị trí xung yếu. Khu vực nào ngập có tính hệ thống, thường xuyên, địa phương cần xây dựng di dời người dân để tránh việc thấp thỏm khi bão vào”, Phó Thủ tướng nhấn mạnh.