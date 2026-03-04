Bí thư Tỉnh ủy Tây Ninh làm việc với 18 xã về công tác bầu cử

Ngày 4/3, tại xã Thủ Thừa, đoàn công tác do Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Tây Ninh Nguyễn Văn Quyết dẫn đầu có buổi làm việc với 18 xã gồm: Phước Chỉ, Long Thuận, Bến Cầu, Đông Thành, Mỹ Quý, Đức Huệ, Hòa Khánh, Đức Hòa, Mỹ Hạnh, Đức Lập, Bến Lức, Mỹ Yên, Thạnh Lợi, Bình Đức, Lương Hòa, Tân Long, Mỹ Thạnh và Thủ Thừa.

Cùng dự có Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Tấn Hòa và lãnh đạo các Ban xây dựng Đảng Tỉnh ủy.

Bí thư Tỉnh ủy Tây Ninh Nguyễn Văn Quyết phát biểu tại buổi làm việc với 18 xã về công tác chuẩn bị bầu cử (Ảnh: Hùng Anh).

Báo cáo tại buổi làm việc, đại diện các địa phương cho biết đã hoàn thành việc niêm yết danh sách chính thức người ứng cử tại các khu vực bỏ phiếu, trụ sở cơ quan, đơn vị. Công tác tuyên truyền về tiêu chuẩn đại biểu, tiểu sử tóm tắt của ứng cử viên được thực hiện qua hệ thống loa truyền thanh cơ sở, bảng tin lưu động, tạo điều kiện để cử tri tiếp cận, nghiên cứu.

Hoạt động tiếp xúc cử tri, vận động bầu cử triển khai đồng bộ, gắn với phương án bảo đảm an ninh, trật tự. Các xã rà soát danh sách cử tri lần cuối, phát thẻ cử tri đến từng hộ gia đình, phấn đấu hoàn thành chậm nhất ngày 12/3.

Tại hội nghị, lãnh đạo các xã cũng nêu một số khó khăn. Đáng chú ý là biến động dân cư tại khu vực có đông lao động tạm trú, gây áp lực cho việc cập nhật danh sách cử tri chính xác. Một số địa phương kiến nghị cấp trên hỗ trợ, điều phối thêm lực lượng an ninh tại các điểm bỏ phiếu.

Về giải quyết khiếu nại, tố cáo, các địa phương thực hiện đúng quy định pháp luật. Đến nay chưa ghi nhận vụ việc phức tạp, nổi cộm.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Tây Ninh Phạm Tấn Hòa phát biểu tại buổi làm việc (Ảnh: Hùng Anh).

Phát biểu chỉ đạo, Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Văn Quyết đánh giá cao tinh thần chủ động của các địa phương trong giai đoạn cao điểm. Ông nhấn mạnh, cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 là sự kiện chính trị quan trọng, có ý nghĩa đặc biệt đối với việc xây dựng bộ máy nhà nước.

Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu các cấp ủy, chính quyền, hệ thống chính trị tập trung cao độ cho công tác bầu cử; đẩy mạnh tuyên truyền, đa dạng hình thức, nhất là tại khu công nghiệp, khu dân cư đông người. Công tác trang trí tại khu vực bỏ phiếu phải bảo đảm trang trọng, nghiêm túc.

Các địa phương cần gắn việc phát thẻ cử tri với nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của người dân; kịp thời xử lý tình huống phát sinh từ cơ sở, không để hình thành điểm nóng.

Bí thư Tỉnh ủy bày tỏ tin tưởng với sự chuẩn bị chu đáo, tỉnh Tây Ninh sẽ tổ chức thành công cuộc bầu cử, để ngày 15/3 thực sự là ngày hội của toàn dân, thể hiện ý chí, nguyện vọng của hơn 2,6 triệu cử tri trong tỉnh.