Tây Ninh đẩy nhanh giải ngân vốn đầu tư công

Ngày 3/3, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Tây Ninh Huỳnh Văn Sơn chủ trì cuộc họp với các sở, ngành, địa phương nhằm đôn đốc, tháo gỡ khó khăn, thúc đẩy tiến độ triển khai các dự án đầu tư công trên địa bàn.

Theo Sở Tài chính tỉnh Tây Ninh, tổng kế hoạch đầu tư công năm 2026 được HĐND tỉnh thông qua là 32.160,235 tỷ đồng. UBND tỉnh đã phân bổ 28.733,831 tỷ đồng. Tính đến ngày 26/2, toàn tỉnh giải ngân 305,751 tỷ đồng.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Tây Ninh Huỳnh Văn Sơn chủ trì cuộc họp (Ảnh: N.H.).

Lý giải tỷ lệ giải ngân thấp, Sở Tài chính cho biết tháng 1 các chủ đầu tư tập trung hoàn tất thủ tục giải ngân kế hoạch năm 2025, trùng thời điểm nghỉ Tết Nguyên đán. Bên cạnh đó, các ban quản lý dự án đầu tư xây dựng thực hiện sắp xếp tổ chức, điều chỉnh con dấu, tài khoản và chủ đầu tư nên ảnh hưởng đến tiến độ.

Đến nay còn 3.426,403 tỷ đồng chưa phân bổ. Trong đó, 1.323,081 tỷ đồng đã được HĐND tỉnh phân bổ nhưng UBND tỉnh chưa giao chi tiết do chưa đủ điều kiện, chủ yếu vì chưa được cấp có thẩm quyền phê duyệt quyết định đầu tư. Cụ thể, gồm 1.252,2 tỷ đồng cho các dự án; 20,981 tỷ đồng vốn chuẩn bị đầu tư; 50 tỷ đồng thanh toán khối lượng hoàn thành của các dự án đã hoàn thành và thực hiện quyết toán.

Ngoài ra, 2.103,322 tỷ đồng từ nguồn vốn xổ số kiến thiết chưa được HĐND tỉnh phân bổ.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Tây Ninh Huỳnh Văn Sơn phát biểu tại cuộc họp (Ảnh: N.H.).

Để sớm trình HĐND tỉnh phân bổ hết số vốn 2.103,322 tỷ đồng còn lại, Sở Tài chính kiến nghị UBND tỉnh thống nhất chủ trương: bố trí khoảng 573 tỷ đồng cho lĩnh vực khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số nhằm bảo đảm mức chi đầu tư phát triển theo yêu cầu của Thủ tướng Chính phủ; bổ sung có mục tiêu 486 tỷ đồng cho ngân sách cấp xã thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia; phần còn lại dành cho các dự án trọng điểm, lĩnh vực y tế, giáo dục - đào tạo, giáo dục nghề nghiệp khi đủ điều kiện.

Kết luận cuộc họp, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Huỳnh Văn Sơn đề nghị các sở, ngành, địa phương và chủ đầu tư khẩn trương hoàn thiện thủ tục liên quan; xây dựng kế hoạch, lộ trình cụ thể cho từng dự án; đẩy nhanh tiến độ giải ngân, thực hiện chế độ báo cáo hằng tuần gửi Sở Tài chính để tổng hợp, tham mưu UBND tỉnh.

Đồng thời, tăng cường phối hợp, chủ động tháo gỡ khó khăn, quyết tâm hoàn thành mục tiêu giải ngân theo kế hoạch, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.