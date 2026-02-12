Ô tô “vượt rào” vào cao tốc Quy Nhơn - Chí Thạnh

Theo chủ đầu tư, cao tốc Quy Nhơn - Chí Thạnh qua địa bàn tỉnh Gia Lai đã hoàn thành thảm bê tông nhựa, song chưa đủ điều kiện đưa vào khai thác. Dù vậy vẫn xuất hiện tình trạng ô tô, xe tải... tự ý lưu thông trên tuyến.

Các phương tiện chủ yếu đi vào cao tốc qua rào chắn tạm, lối mở phục vụ thi công hoặc các tuyến đường dân sinh đấu nối. Nhiều trường hợp lựa chọn tuyến này để tránh ùn tắc trên quốc lộ, thậm chí né trạm thu phí.

Ô tô giường nằm, xe tải đi vào cao tốc Quy Nhơn - Chí Thạnh buộc phải quay đầu vì tuyến chưa cho phép lưu thông (Ảnh: Doãn Công).

Trước thực trạng trên, tại nhiều nút giao, đơn vị thi công phải đặt khối bê tông, thậm chí đổ đất tạo gờ cao để chặn phương tiện, nhằm đảm bảo an toàn giao thông và không ảnh hưởng đến tiến độ thi công.

Một ô tô chạy vào cao tốc Hoài Nhơn - Quy Nhơn khi đoạn này cũng chưa được đưa vào khai thác (Ảnh: Doãn Công).

“Có tài xế vì tò mò vẫn cố tình đi vào. Thậm chí một số xe tải lớn dù đã có khối bê tông và biển cảnh báo nhưng vẫn dùng dây kéo vật chắn ra để đi qua. Một số đoạn chúng tôi buộc phải đổ đất cao để chặn lại”, đại diện chủ đầu tư cho biết.

Dự án cao tốc Quy Nhơn - Chí Thạnh có tổng chiều dài gần 62km (không bao gồm 5,1km qua hầm Cù Mông), đi qua hai tỉnh Gia Lai (gần 20km) và Đắk Lắk (hơn 42km), với tổng mức đầu tư hơn 14.800 tỷ đồng.

Chủ đầu tư phải đổ đất để chặn các phương tiện vào cao tốc đoạn Hoài Nhơn - Quy Nhơn (Ảnh: Doãn Công).

Theo kế hoạch, đoạn tuyến từ phía Bắc hầm Cù Mông (giáp tỉnh Đắk Lắk) đến cuối tuyến đoạn giáp hầm Sơn Triều (phường An Nhơn Nam và Tuy Phước Tây, tỉnh Gia Lai) sẽ hoàn thành, bàn giao đồng bộ cùng các dự án thành phần Hoài Nhơn - Quy Nhơn và Quảng Ngãi - Hoài Nhơn trước Tết Nguyên đán 2026.