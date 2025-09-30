Cảnh báo rủi ro thiên tai cấp cao nhất do lũ quét, sạt lở đất tại 4 tỉnh

Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho biết do ảnh hưởng của hoàn lưu bão Bualoi (bão số 10), trong 24 giờ qua (từ 14h ngày 29/9 đến 14h ngày 30/9), khu vực các tỉnh Bắc Bộ, Thanh Hóa và Nghệ An đã có mưa to, có nơi mưa rất to

Lượng mưa tại các trạm trong 24 giờ qua như sau: Thành Hưng, Thanh Hóa 335.40mm; Tri Phương, Cao Bằng 311.20mm; Yên Thủy, Phú Thọ 311.20mm; Hồ Vũng Sú, Thanh Hóa 311.00mm; Nuông Dăm, Phú Thọ 310.40mm; Lạc Lương, Phú Thọ: 310.00mm; Việt Hồng, Lào Cai 305.00mm.

Trạm Mỹ Lương, Phú Thọ 298.20mm; Y Can, Lào Cai 297.00mm; Phi Hải, xã Quảng Uyên, Cao Bằng: 292.00mm; Hoàng Nông, Thái Nguyên 284.40mm; Kim Anh, Hà Nội 283.40mm; Mỹ Yên, Thái Nguyên 282.80mm; Việt Cường, Lào Cai 281.60mm; Trà Lĩnh, Cao Bằng 273.40mm; Thu Tà, Tuyên Quang 248.60mm.

Những khu vực nguy cơ rất cao xảy ra lũ quét và sạt lở đất (Ảnh: NCHMF).

Cơ quan khí tượng thủy văn cảnh báo nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất, sụt lún đất trên sườn dốc, suối nhỏ tại các địa phương: Sơn La, Phú Thọ, Lào Cai, Tuyên Quang, Thái Nguyên, Cao Bằng, Lạng Sơn, Quảng Ninh, Bắc Ninh, Thanh Hóa, Nghệ An.

Xem chi tiết danh sách gần 750 điểm nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất tại đây .

Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia đã phát cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do lũ quét, sạt lở đất, sụt lún đất do mưa lũ hoặc dòng chảy cấp 3 (cấp cao nhất) tại Lào Cai, Phú Thọ, Tuyên Quang, Cao Bằng và cấp 2 tại Thái Nguyên, Thanh Hóa.

Cơ quan khí tượng thủy văn kiến nghị các cơ quan chức năng tại địa phương lưu ý rà soát các điểm nghẽn dòng, các vị trí xung yếu trên địa bàn để có biện pháp phòng tránh, ứng phó.

Lực lượng chức năng cùng người dân khắc phục sạt lở ở Sơn La (Ảnh: CTV).

Các chuyên gia cho biết lũ quét, sạt lở đất không chỉ trong ngày hôm nay mà còn kéo dài trong 2-3 ngày tới.

Dự báo với lượng mưa lớn, nhiều hệ thống sông có thể xuất hiện một đợt lũ và cảnh báo có thể lên mức báo động 2-3, có sông vượt báo động 3.

Cơ quan khí tượng cảnh báo nguy cơ ngập lụt sâu, diện rộng khu vực ven sông, vùng hạ du đặc biệt là khu vực các sông ở Hà Tĩnh, Nghệ An, Thanh Hóa.