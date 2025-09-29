Phát hiện nhiều túi bóng bên đường chứa số tiền lớn khi chống bão Bualoi

Tối 29/9, trao đổi với phóng viên Dân trí, Đại úy Phạm Duy Triết, Trưởng Công an xã Đồng Tiến, tỉnh Hà Tĩnh, cho biết, đơn vị đã xác minh và trao trả lại một số tiền lớn cho người đánh rơi.

Trước đó, vào khoảng 10h ngày 28/9, xã Đồng Tiến xuất hiện mưa to, gió mạnh do ảnh hưởng của bão Bualoi (bão số 10).

Số tiền được trao trả cho bà Trần Thị Đường (Ảnh: Công an cung cấp).

Thời điểm này, các ông Phan Văn Quyết (42 tuổi), Phan Văn Đoàn (40 tuổi), Phan Văn Trợ (61 tuổi) và ông Nguyễn Xuân Hải (59 tuổi), cùng trú tại thôn Tân Văn, xã Đồng Tiến, đang hỗ trợ nhau chằng chống nhà cửa.

Quá trình này, bốn người đàn ông phát hiện một số túi bóng rơi dọc đường liên thôn. Mở ra kiểm tra, họ phát hiện bên trong có tổng số tiền mặt 110 triệu đồng.

Nhóm người này sau đó báo sự việc cho Công an xã Đồng Tiến để xử lý. Qua xác minh, lực lượng chức năng xác định số tiền là của bà Trần Thị Đường (43 tuổi), một tiểu thương trú tại tổ dân phố Đồng Thanh, phường Trần Phú, tỉnh Hà Tĩnh.

Thời điểm trên, bà Đường mang bọc tiền đi buôn bán nhưng gặp mưa to, gió lớn nên vội đi xe máy về nhà tránh bão. Trên đường về, bà đã đánh rơi số tiền.

"Bên trong túi bóng có một số giấy tờ, tuy không rõ nhưng đủ căn cứ để xác minh. Cùng với các biện pháp nghiệp vụ, chúng tôi xác định chủ nhân số tiền là bà Đường nên đã thông báo, mời lên làm các thủ tục trao trả lại trong chiều 28/9", Đại úy Triết thông tin.

Nhận lại tài sản của mình, bà Đường vui mừng, gửi lời cảm ơn đến những người đã nhặt được số tiền và lực lượng công an.

Trưởng Công an xã Đồng Tiến đánh giá, hành động nhặt được của rơi, trả lại người đánh mất của bốn công dân đã lan tỏa tinh thần nhân ái trong cộng đồng và rất đáng biểu dương.