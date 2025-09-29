Đã xác định được người rải bột lạ trên đường ở TPHCM

Chiều 29/9, cơ quan chức năng đã xác định được những người liên quan clip rải bột lạ trên đường ở phường Hiệp Bình.

Theo đó, người chạy xe máy trong clip là bà T.T.N.S. và người mặc áo cam ngồi sau rải bột là bà N.H.Y. (SN 1979, cháu bà S.). Cả hai đang sống tại tỉnh Bình Dương cũ, lâu lâu về thăm bà N.T.N. (SN 1936, mẹ bà S.) ở phường Tam Bình.

Bước đầu, Công an phường Hiệp Bình phối hợp với các đơn vị liên quan đã làm việc với bà N.T.N. Theo bà N., bà Y. có dấu hiệu của bệnh tâm thần.

Người phụ nữ ngồi trên xe máy liên tục rải bột lạ xuống đường ở phường Hiệp Bình (Ảnh: Cắt từ clip).

Cơ quan chức năng tiếp tục mời bà S. và bà Y. lên làm việc để làm rõ túi bột bà Y. rải trên đường.

Trước đó, như Dân trí đưa tin, người dùng mạng xã hội lan truyền clip, ghi lại cảnh hai người đi trên một xe máy biển số 54X8-49.xx, ngồi phía sau là một phụ nữ mặc áo cam. Hình ảnh từ clip cho thấy, người phụ nữ ngồi sau liên tục xé túi chứa bột lạ, sau đó dốc ngược để bột rơi xuống đường. Khi bột trong túi rơi hết, người này vứt luôn vỏ túi xuống mặt đường rồi tiếp tục xé túi khác.

Toàn bộ vụ việc được một người đi đường quay lại, sau đó đăng tải lên mạng xã hội. Nhiều người thắc mắc về hành động lạ của người phụ nữ và chất bột bên trong túi.