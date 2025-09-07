Ô tô con bị kẹp nát sau tai nạn liên hoàn giữa 4 xe trên cao tốc

Chiều 7/9, lãnh đạo Đội Cảnh sát giao thông đường bộ cao tốc số 3 (thuộc Cục Cảnh sát giao thông, Bộ Công an) cho biết khoảng 15h cùng ngày, trên cao tốc Mai Sơn - Quốc lộ 45, đoạn qua Km280, hướng Thanh Hóa - Hà Nội, xảy ra vụ tai nạn giao thông liên hoàn.

Vị lãnh đạo cũng thông tin, vụ tai nạn xảy ra giữa 2 ô tô con, xe khách và xe container (đều chưa rõ biển kiểm soát) khiến ô tô con mang nhãn hiệu Everest bẹp dúm, một người bị thương nhẹ, cao tốc ùn tắc.

Hiện trường vụ tai nạn (Ảnh: Nguyễn Kiên).

Sau khi vụ tai nạn xảy ra, lực lượng thuộc Đội Cảnh sát giao thông đường bộ cao tốc số 3 đã có mặt tại hiện trường, phân luồng, điều tiết giao thông.

Đến 16h cùng ngày, các phương tiện lưu thông trở lại bình thường. Cơ quan chức năng đang điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn.