Nguy cơ siêu du thuyền bỏ điểm dừng tại TPHCM, Cục Hàng hải kiến nghị khẩn

Trao đổi với phóng viên Dân trí sáng 17/10, lãnh đạo Cục Hàng hải và Đường thủy Việt Nam cho biết, nhà chức trách đã họp bàn để tháo gỡ khó khăn cho các hãng tàu biển du lịch có nhu cầu cập cảng tại khu vực Cái Mép - Thị Vải (TPHCM).

Cục cũng đã kiến nghị Bộ Xây dựng tiếp tục cho phép thí điểm đón tàu khách quốc tế tại một số bến cảng khu vực Cái Mép - Thị Vải từ nay đến hết ngày 31/12.

Đồng thời, Cục Hàng hải và Đường thủy cũng kiến nghị Bộ Xây dựng bổ sung quy hoạch công năng tàu khách quốc tế và yêu cầu các doanh nghiệp cảng khẩn trương hoàn thành thủ tục điều chỉnh, bổ sung công năng bến cảng để chính thức khai thác tàu khách quốc tế.

Siêu du thuyền cập cảng khu vực Cái Mép - Thị Vải (Ảnh: Saigon Newport).

Trước đó, Cục Hàng hải và Đường thủy nhận được kiến nghị từ 3 doanh nghiệp về vấn đề cảng Cái Mép - Thị Vải dừng tiếp nhận tàu biển, trong đó có kiến nghị của Royal Caribbean (RCG) - hãng tàu biển hàng đầu thế giới có trụ sở tại Mỹ, từng đưa hàng trăm nghìn lượt khách du lịch ghé thăm Việt Nam.

Đại diện doanh nghiệp này cho biết, các đối tác thuộc Tổng công ty Tân Cảng Sài Gòn đã thông báo về việc phải dừng tiếp nhận tàu biển du lịch tại khu vực cảng Cái Mép - Thị Vải. Lý do là các cảng này chưa được bổ sung quy hoạch công năng tiếp nhận tàu biển du lịch.

Theo RCG, việc hủy hải trình đột ngột đã ảnh hưởng nghiêm trọng đến hoạt động của các du thuyền. Dự kiến, ngày 18/10, tàu Ovation of the Seas chở hơn 4.000 hành khách có điểm dừng tại cảng Tân Cảng - Cái Mép không thể cập cảng, gây thiệt hại lớn cho hành khách và doanh nghiệp.

"Nếu vấn đề này không được giải quyết, các cảng tại khu vực TPHCM không thể tiếp nhận tàu khách quốc tế cỡ lớn. Do vậy, chúng tôi sẽ buộc phải đưa TPHCM ra khỏi danh sách điểm đến trong chương trình hoạt động tại châu Á", RCG cảnh báo.

Doanh nghiệp này cũng cho biết, đây không phải lần đầu tiên xảy ra tình trạng dừng tiếp nhận tàu đột ngột. Tháng 9/2024, Cảng biển tại Nha Trang cũng đột ngột đóng cửa, khiến hãng tàu phải đưa Nha Trang ra khỏi hải trình.

Với tình hình cấp bách nêu trên, RCG kiến nghị nhà chức trách hàng hải và cơ quan chức năng Việt Nam tạo điều kiện, cho phép cảng biển khu vực Cái Mép - Thị Vải tiếp tục tiếp nhận tàu du lịch biển trọng tải lớn trong thời gian tới.

Về nguyên nhân dẫn đến tình trạng trên, Cục Hàng hải và Đường thủy Việt Nam cho biết, theo quy hoạch, khu bến Cái Mép - Thị Vải gồm 24 bến cảng được quy hoạch công năng khai thác các loại hàng hóa chuyên dụng, tổng hợp, container, hàng rời, hàng lỏng/khí, nhưng không có công năng khai thác tàu khách chính thức.

Khu vực Bà Rịa - Vũng Tàu cũ đã có một bến cảng khách quốc tế được quy hoạch (đón được cỡ tàu đến 225.000GT) nhưng bến này hiện chưa được đầu tư xây dựng.

Trong bối cảnh cảng chuyên dụng chưa có, nhà chức trách hàng hải từng yêu cầu các cảng vụ hàng hải bố trí, sắp xếp bến cảng và hướng dẫn doanh nghiệp hoàn tất thủ tục công bố khai thác tàu khách để đáp ứng nhu cầu phục vụ khách du lịch.

"Tuy nhiên, hiện nay các doanh nghiệp cảng chưa chủ động thực hiện việc điều chỉnh bổ sung công năng và hoàn tất các thủ tục để công bố bến cảng khai thác tàu khách chính thức", báo cáo của Cục Hàng hải và Đường thủy nêu rõ.