3 vị trí dự kiến làm bến du thuyền ở TPHCM

Thứ trưởng Bộ Xây dựng Nguyễn Xuân Sang và Phó chủ tịch UBND TPHCM Bùi Xuân Cường vừa có kết luận chung sau cuộc làm việc về lĩnh vực đường thủy và hàng hải trên địa bàn thành phố.

Về quy hoạch bến tàu khách, lãnh đạo Bộ Xây dựng giao Cục Hàng hải và Đường thủy Việt Nam phối hợp với các sở, ngành của TPHCM nghiên cứu quy hoạch 3 khu vực, tương ứng với 3 phân khúc cỡ tàu.

Khu vực Mũi Đèn Đỏ (phường Phú Thuận) được nghiên cứu quy hoạch bến tàu khách (Ảnh: Nam Anh).

Trong đó, khu vực Bãi Trước (Bà Rịa - Vũng Tàu cũ) đón được tàu đến 225.000GT; khu vực Mũi Đèn Đỏ đón tàu đến 60.000GT; khu vực còn lại (Tân Thuận, Tân Thuận Đông, Bến Nghé) đón cỡ tàu đến 30.000GT và phương tiện thủy nội địa.

GT (Gross Tonnage) là đơn vị đo thể tích không gian của tàu. Cỡ tàu đến 30.000GT là cỡ trung bình. 60.000GT là tàu cỡ lớn và 225.000GT là cỡ siêu du thuyền (6.000-8.000 khách).

Về dự án Bến cảng khách quốc tế Vũng Tàu, Thứ trưởng Nguyễn Xuân Sang thống nhất đề xuất của Sở Xây dựng TPHCM điều chỉnh diện tích bến cảng (nhà ga, cầu cảng, khu neo đậu…). Cục Hàng hải và Đường thủy phối hợp với Sở Xây dựng xác định cụ thể phạm vi, diện tích bến cảng để cập nhật trong quy hoạch.

Bến cảng khách quốc tế Vũng Tàu có nhiều kết cấu hạ tầng công cộng như: đê chắn sóng, nhà ga hành khách... Để thuận lợi trong việc kêu gọi đầu tư, Thứ trưởng Nguyễn Xuân Sang đề nghị UBND TPHCM nghiên cứu thêm phương án đầu tư bến cảng bằng nguồn vốn của thành phố.

Về khu bến Nhà Rồng - Khánh Hội trên sông Sài Gòn, chủ trương di dời. Ngày 22/9/2021, Thủ tướng đã quyết định đến năm 2030, khu bến trên sông Sài Gòn thực hiện di dời, chuyển đổi công năng phù hợp với quy hoạch sử dụng đất và phát triển không gian đô thị của TPHCM.

Khu vực cảng Nhà Rồng - Khánh Hội (quận 4 cũ) sẽ phải di dời theo quy hoạch. Đoạn sông Sài Gòn từ cầu Thủ Thiêm 4 đến rạch Bến Nghé được chuyển từ luồng hàng hải sang luồng thủy nội địa (Đồ họa: Ngọc Tân).

Do đó, lãnh đạo Bộ Xây dựng đề nghị Cảng Sài Gòn tiếp tục triển khai di dời, chuyển đổi công năng các bến cảng của doanh nghiệp theo chủ trương của cấp thẩm quyền và quy hoạch cảng biển được duyệt.

Đồng thời, Cục Hàng hải và Đường thủy Việt Nam nghiên cứu, đề xuất Bộ Xây dựng chuyển tuyến luồng hàng hải sông Sài Gòn đoạn từ cầu Thủ Thiêm 4 đến ngã ba rạch Bến Nghé thành tuyến luồng đường thủy nội địa quốc gia vào thời điểm thích hợp.