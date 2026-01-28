Người phụ nữ Lạng Sơn nhờ công an tìm 2,2 tỷ đồng chuyển nhầm

Chị Nguyễn Thị Quỳnh Như (khối 3, phường Tam Thanh, tỉnh Lạng Sơn) mới đây trình báo cơ quan công an việc chuyển nhầm 2,2 tỷ đồng do sơ suất nhập sai số tài khoản ngân hàng.

Ngay khi tiếp nhận thông tin, Công an xã Chí Đám (Phú Thọ) khẩn trương xác minh và làm rõ tài khoản nhận tiền chuyển nhầm mang tên chị Nguyễn Thị Cao, 53 tuổi, trú ở khu Ngọc Chúc 3, xã Chí Đám.

Công an xã Chí Đám hỗ trợ chị Nguyễn Thị Quỳnh Như xác minh, nhận lại 2,2 tỷ đồng chuyển nhầm qua ngân hàng (Ảnh: Công an cung cấp).

Công an nhanh chóng làm việc với các bên liên quan, cùng ngân hàng và cơ quan chức năng làm rõ diễn biến vụ việc, hướng dẫn các thủ tục cần thiết theo đúng trình tự, bảo đảm không để phát sinh tranh chấp, khiếu kiện.

Qua vụ việc, công an khuyến cáo người dân khi thực hiện các giao dịch chuyển tiền có giá trị lớn cần kiểm tra kỹ thông tin số tài khoản, tên người thụ hưởng và nội dung giao dịch trước khi xác nhận.

Trường hợp phát hiện chuyển nhầm tiền, người dân nhanh chóng liên hệ với ngân hàng và trình báo cơ quan công an nơi cư trú để được hướng dẫn, hỗ trợ xử lý kịp thời theo đúng quy định pháp luật.